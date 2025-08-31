Lider reprezentacji kontuzjowany! Nie pojedzie na mistrzostwa świata siatkarzy?

Siatkówka

Amin Esmaeilnezhad doznał kontuzji podczas meczu towarzyskiego Iran - Katar w ramach przygotowań do mistrzostw świata siatkarzy. To już kolejny uraz gwiazdy światowego formatu na niedługo przed mundialem.

Lider reprezentacji kontuzjowany! Nie pojedzie na mistrzostwa świata siatkarzy?
fot. Cyfrasport
Amin Esmaeilnezhad

Amin z miejsca stał się gwiazdą PGE GiEK Skry Bełchatów, której barwy reprezentował w poprzednim sezonie. Był jednym z najlepiej punktujących zawodników w PlusLidze, wielokrotnie "zgarniał" również statuetkę MVP.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bernardo Rezende przy stoliku komentatorskim Polsatu Sport! Miła sytuacja na Memoriale Wagnera

 

W reprezentacji narodowej Irańczyk również pełni ważną rolę. Jest jedną z głównych "armat" w ekipie Roberto Piazzy. Nie wiadomo jednak, czy na rozpoczynających się za dwa tygodnie mistrzostwach świata na Filipinach, również będzie czołową postacią. 

 

W niedzielę podczas meczu Iran - Katar, w ramach którego oba zespoły przygotowują się do mundialu, Amin doznał urazu kostki. Informację o problemach atakującego opublikowała Irańska Federacja Siatkówki. 

 

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz 28-latka. 

 

To nie pierwsza kontuzja przed czempionatem. Przypomnijmy, że kilka dni temu poinformowano o bardzo poważnym urazie Daniela Lavii. Później problemów ze zdrowiem nabawili się również Yuri Romano oraz Giovanni Gargiulo.

 

Mistrzostwa świata siatkarzy odbędą się w dniach 12-28 września.

Przejdź na Polsatsport.pl
AMIN ESMAEILNEZHADMISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Luciano De Cecco: Ta atmosfera przekonuje mnie, że transfer do PlusLigi był moją najlepszą decyzją
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 