Lider reprezentacji kontuzjowany! Nie pojedzie na mistrzostwa świata siatkarzy?

Amin z miejsca stał się gwiazdą PGE GiEK Skry Bełchatów, której barwy reprezentował w poprzednim sezonie. Był jednym z najlepiej punktujących zawodników w PlusLidze, wielokrotnie "zgarniał" również statuetkę MVP.

W reprezentacji narodowej Irańczyk również pełni ważną rolę. Jest jedną z głównych "armat" w ekipie Roberto Piazzy. Nie wiadomo jednak, czy na rozpoczynających się za dwa tygodnie mistrzostwach świata na Filipinach, również będzie czołową postacią.

W niedzielę podczas meczu Iran - Katar, w ramach którego oba zespoły przygotowują się do mundialu, Amin doznał urazu kostki. Informację o problemach atakującego opublikowała Irańska Federacja Siatkówki.

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz 28-latka.

To nie pierwsza kontuzja przed czempionatem. Przypomnijmy, że kilka dni temu poinformowano o bardzo poważnym urazie Daniela Lavii. Później problemów ze zdrowiem nabawili się również Yuri Romano oraz Giovanni Gargiulo.

Mistrzostwa świata siatkarzy odbędą się w dniach 12-28 września.