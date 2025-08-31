Lider reprezentacji kontuzjowany! Nie pojedzie na mistrzostwa świata siatkarzy?
Amin Esmaeilnezhad doznał kontuzji podczas meczu towarzyskiego Iran - Katar w ramach przygotowań do mistrzostw świata siatkarzy. To już kolejny uraz gwiazdy światowego formatu na niedługo przed mundialem.
Amin z miejsca stał się gwiazdą PGE GiEK Skry Bełchatów, której barwy reprezentował w poprzednim sezonie. Był jednym z najlepiej punktujących zawodników w PlusLidze, wielokrotnie "zgarniał" również statuetkę MVP.
W reprezentacji narodowej Irańczyk również pełni ważną rolę. Jest jedną z głównych "armat" w ekipie Roberto Piazzy. Nie wiadomo jednak, czy na rozpoczynających się za dwa tygodnie mistrzostwach świata na Filipinach, również będzie czołową postacią.
W niedzielę podczas meczu Iran - Katar, w ramach którego oba zespoły przygotowują się do mundialu, Amin doznał urazu kostki. Informację o problemach atakującego opublikowała Irańska Federacja Siatkówki.
Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz 28-latka.
To nie pierwsza kontuzja przed czempionatem. Przypomnijmy, że kilka dni temu poinformowano o bardzo poważnym urazie Daniela Lavii. Później problemów ze zdrowiem nabawili się również Yuri Romano oraz Giovanni Gargiulo.
Mistrzostwa świata siatkarzy odbędą się w dniach 12-28 września.