Memoriał Wagnera 2025: Nagrody indywidualne. Jeden reprezentant Polski wśród wyróżnionych

Siatkarze reprezentacji Argentyny byli niepokonani w tegorocznej edycji Memoriału Wagnera. Wygrali kolejno z 3:0 Brazylią, 3:0 z Serbią i 3:1 z Polską i po raz pierwszy w historii triumfowali w tej imprezie.

Po turnieju przyznano nagrody indywidualne. Wśród sześciu nagrodzonych, znalazło się trzech siatkarzy z Argentyny, dwóch Brazylijczyków oraz jeden reprezentant Polski - atakujący Bartosz Kurek. Nagrodę dla najlepszego zawodnika Memoriału otrzymał 32-letni argentyński atakujący Pablo Koukartsev.

Memoriał Wagnera to prestiżowy turniej towarzyski organizowany dla uczczenia pamięci najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Hubert Wagner poprowadził reprezentację Polski siatkarzy do mistrzostwa świata (Meksyk 1974) i złotego medalu igrzysk olimpijskich (Montreal 1976). Pierwszą edycję Memoriału rozegrano w 2003 roku.

Memoriał Wagnera 2025 - nagrody indywidualne:

MVP: Pablo Koukartsev (Argentyna)

najlepszy atakujący: Bartosz Kurek (Polska)

najlepiej blokujący: Joaquin Gallego (Argentyna)

najlepiej przyjmujący: Arthur Bento (Brazylia)

najlepszy rozgrywający: Matias Sanchez (Argentyna)

najlepszy libero: Maique (Brazylia).

MEMORIAŁ WAGNERA - WYNIKI MECZÓW I TABELA