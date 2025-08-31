W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczyły 32 reprezentacje, wśród nich Polska. W pierwszej części turnieju drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansowały do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

W jednym ze spotkań tej rundy Brazylia zmierzy się z Dominikaną. Kto wyjdzie zwycięsko z tej próby sił?

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Dominikana na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 15:30.

