MŚ siatkarek: Chiny - Francja. Relacja live i wynik na żywo

Stawka tego spotkania to awans do ćwierćfinału, do którego dostała się wcześniej reprezentacja Polski, która w swoim meczu pokonała Belgię 3:2.

Chinki w fazie grupowej pokonały Meksyk (3:1), Kolumbię (3:1) oraz Dominikanę (3:0) i zajęły pierwsze miejsce w tabeli. Z kolei Francuzki wygrały z Portoryko (3:1), przegrały z Brazylią (2:3) oraz zwyciężyły Grecję (3:1) i uplasowały się na drugiej lokacie.

Ostatni raz obie reprezentacje rywalizowały ze sobą w czerwcu tego roku w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Wówczas faworyzowane Chinki wygrały bez straty seta, podobnie jak rok wcześniej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Drabinka tegorocznego mundialu w Tajlandii została tak ułożona, że triumfator meczu Chiny - Francja gra w ćwierćfinale z lepszym z pary Brazylia - Dominikana.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chiny - Francja na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport