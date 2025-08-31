Obrońcy tytułu okazali się zbyt mocni. Porażka polskiego klubu w Lidze Mistrzów

W piątek mistrzowie Polski na inaugurację ulegli – też na wyjeździe – austriackiemu Red Bull Salzburg 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

GKS zagra również z fińskim Lukko Rauma, szwedzkimi SHL Frolunda Goeteborg - będzie najbliższym rywalem w czwartek - i Lulea HF oraz austriackim KAC Klagenfurt. Z ekipami ze Szwecji i Finlandii tyszanie zagrają na własnym lodowisku, z pozostałym rywalami - na wyjazdach.

W tej edycji LM uczestniczą 24 drużyny. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału. Rok temu w tej rywalizacji Polskę reprezentowała Re-Plast Unia Oświęcim, której nie udało się awansować do fazy pucharowej.

W sezonie 2023/24 polski zespół nie zagrał w rozgrywkach LM, a rok wcześniej rywalizowały mistrz kraju GKS Katowice i Comarch Cracovia Kraków, dzięki zdobyciu Pucharu Kontynentalnego. Krakowianie rywalizację w swojej grupie (czterozespołowej) zakończyli na trzecim miejscu, a GKS był czwarty.

Hokejowa LM powstała w 2008 roku, a jej pierwszym triumfatorem były "Lwy" z Zurychu. W następnym sezonie z powodów finansowych rozgrywki zostały zawieszone i reaktywowane w 2014. Pierwszym polskim uczestnikiem była Comarch Cracovia w 2016. W późniejszych edycjach udział wzięły jeszcze GKS Tychy i JKH GKS Jastrzębie. Żadnej polskiej drużynie nie udało się wywalczyć awansu do fazy pucharowej.

ZSC Lions Zurych – GKS Tychy (2:0, 1:0, 1:0).

Bramki: 1:0 Sven Andrighetto (5), 2:0 Rudolfs Balcers (20), 3:0 Mikko Lehtonen (26), 4:0 Justin Sigrist (41).

Kary: ZSC – 2 minuty; GKS – 6 minut.

BS, PAP