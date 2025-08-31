Oto dziewczyna Jannika Sinnera! Dziennikarskie śledztwo potwierdziło plotki

Tenis

Stało się jasne, z kim spotyka się Jannik Sinner. Włoski tenisista przyznał ostatnio, że znów jest zakochany, nie chciał jednak zdradzać szczegółów. Tożsamość nowej partnerki w dość niecodzienny sposób rozszyfrowały włoskie media.

Sinner od dłuższego czasu jest liderem rankingu ATP. Mimo dyskwalifikacji, którą nałożono na niego na początku 2025 roku, włoski tenisista nie dał się wyprzedzić w notowaniu. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjny tytuł polskiego tenisisty i awans o 900 miejsc! Nie obyło się bez scen. "Już nie boli?!"

 

Przed rozpoczęciem tegorocznego US Open, 24-latek przyznał, że jego serce znów jest zajęte. Nie chciał jednak udzielić żadnych informacji na temat tego, kim dokładnie jest jego nowa partnerka.

 

Tożsamość ukochanej tenisisty odkryto zupełnie przypadkowo. Z informacji podanej przez La Gazzetta dello Sport wynika, że nową dziewczyną lidera rankingu jest duńska modelka, Laila Hasanovic, która wcześniej spotykała się m.in. z kierowcą Formuły 1, Mickiem Schumacherem.

 

Jak odkryto, kim jest kobieta? Podczas spotkania z Denisem Shapovalovem, Sinner włączył na chwilę ekran telefonu. Na wyświetlaczu ukazało się wówczas zdjęcie. Szybko rozpoznano na nim właśnie Hasanovic. 

 

Plotki o związku włoskiego tenisisty z Dunką rozpoczęły się, gdy pojawiła się ona na meczu 24-latka na Wimbledonie. Kibicowała mu również podczas French Open. Z relacji włoskiego dziennika wynika również, że para była widziana razem w Kopenhadze, gdzie na co dzień mieszka modelka. 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Chciałabym jak najszybciej znowu poczuć tę moc
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 