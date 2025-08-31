Oto dziewczyna Jannika Sinnera! Dziennikarskie śledztwo potwierdziło plotki

Sinner od dłuższego czasu jest liderem rankingu ATP. Mimo dyskwalifikacji, którą nałożono na niego na początku 2025 roku, włoski tenisista nie dał się wyprzedzić w notowaniu.

Przed rozpoczęciem tegorocznego US Open, 24-latek przyznał, że jego serce znów jest zajęte. Nie chciał jednak udzielić żadnych informacji na temat tego, kim dokładnie jest jego nowa partnerka.

Tożsamość ukochanej tenisisty odkryto zupełnie przypadkowo. Z informacji podanej przez La Gazzetta dello Sport wynika, że nową dziewczyną lidera rankingu jest duńska modelka, Laila Hasanovic, która wcześniej spotykała się m.in. z kierowcą Formuły 1, Mickiem Schumacherem.

Jak odkryto, kim jest kobieta? Podczas spotkania z Denisem Shapovalovem, Sinner włączył na chwilę ekran telefonu. Na wyświetlaczu ukazało się wówczas zdjęcie. Szybko rozpoznano na nim właśnie Hasanovic.

Plotki o związku włoskiego tenisisty z Dunką rozpoczęły się, gdy pojawiła się ona na meczu 24-latka na Wimbledonie. Kibicowała mu również podczas French Open. Z relacji włoskiego dziennika wynika również, że para była widziana razem w Kopenhadze, gdzie na co dzień mieszka modelka.

