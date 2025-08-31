Pewna wygrana Jagiellonii Białystok

Przez ponad 20 minut na boisku działo się niewiele, jeśli nie liczyć świętowania przez kibiców jubileuszu stu bramek Jesusa Imaza w ekstraklasie. W 11. minucie meczu - to numer, z którym Hiszpan występuje na boisku - wszyscy fani zaczęli skandować jego imię i nazwisko, na trybunie pojawił się m.in. baner z napisem „Wzór. Idol. Legenda. Król Jesus Imaz”. Piłkarz odpowiedział na to kibicom w najlepszy możliwy sposób, bo jeszcze w pierwszej połowie dołożył do swego piłkarskiego CV kolejny rekord - w 43. min zdobył swoją setną bramkę w barwach Jagiellonii.

Ale zanim się to stało, Lechia próbowała ataków skrzydłami; aktywni byli obaj jej napastnicy, ale Sławomir Abramowicz obronił zarówno uderzenia Bohdana Wjunnyka, jak i Tomasa Bobceka.

Po drugiej stronie boiska białostoczanie również nie bardzo umieli wstrzelić się w bramkę gości, ale w 27. min formą strzelecką błysnął Grek Dimitris Rallis, który wykorzystał dośrodkowanie Norberta Wojtuszka i uderzeniem głową z 11 metrów dał miejscowym prowadzenie.

W 38. min Abramowicz obronił podobne uderzenie głową Bobceka, a pięć minut później do siatki trafił Imaz. Podawał mu jego rodak Alejandro Pozo, snajper Jagiellonii uderzył z pierwszej piłki pod poprzeczkę i mógł świętować kolejny jubileusz. Tuż przed przerwą goście mogli zdobyć bramkę kontaktową, głową uderzył Wjunnyk i niewiele się pomylił.

W drugiej połowie gospodarze skupili się przede wszystkim na kontroli sytuacji, nie chcieli za wszelką cenę atakować, grali dokładnie i niekoniecznie szybko, próbując też wciągać gości na swoją połowę. Lechia miała duże problemy z akcjami ofensywnymi, jej nieliczne strzały były blokowane albo niecelne.

Najlepszą sytuację gdańszczanie mieli w ostatniej akcji meczu, gdy w czwartej minucie czasu doliczonego Mohamed Awadalla wyłożył piłkę Bobcekowi, ale słowacki napastnik przegrał pojedynek sam na sam z Abramowiczem.

Zwycięstwo nad Lechią to 10. z rzędu mecz zespołu trenera Adriana Siemieńca bez porażki, licząc ligę i europejskie puchary. W ekstraklasie ma do tego dwa zaległe spotkania.

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2:0 (2:0).

Bramki: 1:0 Dimitris Rallis (27), 2:0 Jesus Imaz (43).

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Dusan Stojinovic, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo (88. Cezary Polak), Taras Romanczuk (59. Leon Flach), Dawid Drachal, Oskar Pietuszewski (77. Alejandro Cantero) - Jesus Imaz (77. Aziel Jackson), Dimitris Rallis (59. Afimico Pululu).

Lechia Gdańsk: Alex Paulsen - Alvis Jaunzems, Maksym Diaczuk, Elias Olsson, Matus Vojtko - Camilo Mena, Iwan Żelizko, Rifet Kapic (86. Michał Głogowski), Kacper Sezonienko (57. Mohamed Awadalla) - Bohdan Wjunnyk (57. Tomasz Neugebauer), Tomas Bobcek.

Żółte kartki - Jagiellonia Białystok: Taras Romanczuk, Oskar Pietuszewski, Dawid Drachal, Bernardo Vital. Lechia Gdańsk: Iwan Żelizko, Elias Olsson, Tomas Bobcek, Mohamed Awadalla.

Sędzia: Piotr Rzucidło (Warszawa). Widzów: 19 589.

BS, PAP