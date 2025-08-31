Pilne wieści z Barcelony na godziny przed meczem. Chodzi o Szczęsnego

Trener Hansi Flick ogłosił 23-osobową kadrę na mecz w Madrycie. Oprócz długo oczekiwanego Szczęsnego w zespole jest także Robert Lewandowski.

To ostatnie ligowe spotkanie przed przerwą na mecze reprezentacji. FC Barcelona jasno określiła swoje cele – zdobyć dziewięć punktów na dziewięć możliwych i zapewnić sobie wspólne miejsce na szczycie tabeli LaLiga. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ponieważ drużyna trenera Inigo Pereza jest w dobrej formie. Rayo Vallecano niedawno zakwalifikowało się do fazy ligowej Ligi Konferencji. W rozgrywkach będzie m.in rywalem Lecha Poznań.

Flick doskonale zdaje sobie ze skali trudności, wspominając o tym na przedmeczowej konferencji prasowej. Wie, że jego drużyna będzie musiała zaprezentować się naprawdę dobrze, aby wyjechać ze stadionu Vallecas z wygraną. Niemiecki szkoleniowiec nie może liczyć na Gaviego, który nie zagra z powodu kontuzji kolana.

Obrońca Hector Fort również nie poleciał do Madrytu, ponieważ kataloński klub pracuje nad jego sprzedażą w ostatnich godzinach okna transferowego. Do kadry wrócił Frenkie de Jong po nieobecności sprzed tygodnia. Jest też Fermin Lopez, którego przyszłość stale jest rozpatrywana w mediach.

Mecz z Rayo Vallecano dla Barcelony (godz. 21.30) będzie trzecim z rzędu rozegranym na wyjeździe w LaLiga. W poprzednich Katalończycy wygrali z Mallorcą 3:0 i Levante 3:2.

JŻ, PAP