Trzecia w tabeli Cracovia w niedzielę gościć będzie na swoim stadionie Legię Warszawa w meczu 8. kolejki ekstraklasy. - Wierzę w mój zespół, w to, co robimy - powiedział Luka Elsner, trener krakowskiego zespołu.

"Pasy" od początku sezonu plasują się w ścisłej czołówce tabeli, choć bezbramkowy remis w ostatnim spotkaniu z Piastem w Gliwicach przyjęto z pewnym niedosytem. Legia rywalizację w ekstraklasie musi godzić z walką o awans do fazy ligowej Pucharu Konferencji. W czwartek wieczorem warszawianie zmierzą się w rewanżowym meczu fazy play off z Hibernianem Edynburg.

Trener Elsner uważa, że ta okoliczności nie jest ani dobra, ani zła dla jego zespołu.

- Jeśli Legia awansuje, będzie naładowana entuzjazmem, dobrą energią - zauważył.

Szkoleniowiec "Pasów" nie ma wątpliwości, że to będzie jeden z trudniejszych meczów w sezonie.

- To dla nas duże wyzwanie. Wierzę w mój zespół i w to, co robimy. Legia to drużyna grająca na dużej intensywności i agresywności, potrafiąca szybko operować piłką. Posiada dużo jakości, próbuje dominować, ale są sektory, gdzie zostawia trochę wolnego miejsca i chcemy to wykorzystać. Przygotowujemy się na trudne, ale ważne wyzwanie w niedzielę. Jako zespół szukamy większej regularności, mamy dobre chwile w ataku i obronie, ale musimy to częściej powtarzać. Do pokonanie takiej drużyny jak Legia potrzeba stuprocentowego zaangażowania. Cieszę się, że mamy rywalizację w drużynie - podkreślił.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.