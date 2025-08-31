W ostatnim meczu ekstraklasy przed przerwą na reprezentację piłkarze Lechii zmierzą się w niedzielę w Białymstoku z trzecią w poprzednim sezonie Jagiellonią. – Nie mamy już minusowych punktów, zatem zaczynamy sezon od nowa - powiedział trener gdańszczan John Carver.

W poprzedniej konfrontacji Lechia w prestiżowych derby Trójmiasta pokonała na własnym stadionie 1:0 beniaminka ekstraklasy Arkę Gdynia i odniosła inauguracyjne zwycięstwo w sezonie.

Po tym sukcesie gdańszczanie wciąż zamykają tabelę, ale nie mają już na koncie karnych ujemnych punktów – są na zero.

- Mam nadzieję, że to będzie punkt przełomowy. Można też powiedzieć, że zaczynamy sezon od nowa. To był pierwszy w tym sezonie mecz, w którym nie tylko odnieśliśmy zwycięstwo, ale zagraliśmy na zero z tyłu i ten fakt najbardziej mnie ucieszył. Musimy to wziąć jako atut przed następnym spotkaniem - przyznał w piątek na konferencji prasowej w Gdańsku Carver.

