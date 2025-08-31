Trener Patryk Czubak, który w niedzielę poprowadzi piłkarzy Widzewa w wyjazdowym meczu ekstraklasy z Lechem Poznań zapowiedział, że będą już w nim widoczne korekty. – Nie tylko w kontekście ustawienia, ale również nastawienia, czy jedności w zespole – dodał.

Rozczarowująca mimo wielu wzmocnień kadrowych postawa Widzewa na starcie nowego sezonu doprowadziła do zwolnienia na początku tygodnia trenera Zeljko Sopica. Czarę goryczy przelała porażka przed własną publicznością z Pogonią Szczecin 1:2, po której drużyna z Łodzi znalazła się w połowie tabeli ekstraklasy.

Chorwata zastąpił dotychczasowy członek sztabu Czubak. 32-letni szkoleniowiec pierwszą drużynę objął po raz drugi i ponownie pokieruje nią w niedzielnym, wyjazdowym meczu z mistrzem Polski. Mimo krótkiego czasu pracy nowy szkoleniowiec ma nadzieję, że na boisku Lecha będą widoczne już pierwsze wprowadzone przez niego zmiany.

- Jeżeli podchodzilibyśmy do tego, że kilka dni do meczu to za mało, to nigdy nie zrobilibyśmy żadnej zmiany. Na początku niektóre rzeczy będą wychodziły lepiej, inne gorzej, jednak to jest też potrzebne, żeby wiedzieć, nad czym musimy pracować. Wierzę, że w niedzielę korekty będą widoczne nie tylko w kontekście ustawienia, ale również nastawienia czy jedności w zespole – przyznał na piątkowej konferencji prasowej.

