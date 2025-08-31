Pogoń lepsza od Rakowa w hicie Ekstraklasy!

Gospodarze zagrali pierwszy mecz po odejściu Efthymisa Koulourisa. Kibice i trener Robert Kolendowicz czekają na nowego napastnika. Być może rolę Greka przejmie Węgier Rajmund Molnar, sprowadzony w piątek z MTK Budapeszt. Póki co nie znalazł się jeszcze w kadrze meczowej.

Niewiele ciekawego działo się w pierwszej części meczu. Na uwagę zwracają dwie sytuacje. Pierwsza to strzał Iviego Lopeza tuż zza linii pola karnego po tym, jak wymanewrował kilku piłkarzy Pogoni. Piłka o centymetry minęła bramkę gospodarzy. Była wówczas 30. minuta spotkania.

10 minut później Kacper Kostorz powinien dać szczecinianom prowadzenie, ale w sytuacji sam na sam z Kacprem Trelowskim fatalnie spudłował posyłając piłkę ponad bramką.

Tuż po przerwie ponownie bliski gola był Lopez, ale z bliska uderzył znowu obok słupka. Chwilę później Trelowski obronił uderzenie Greka Leonardo Kutrisa. Jednak w 57. minucie bramkarz Rakowa nie miał szans, by obronić strzał Kamila Grosickiego. Kapitan „Portowców” wykorzystał źle wybitą piłkę przez obrońców Rakowa i potężnym uderzaniem wpakował ją do siatki.

W 64. minucie miejscowi kibice aplauzem powitali na boisku nowego piłkarza Pogoni - Sama Greenwooda. Były zawodnik Leeds United i Preston przez długi czas niczym wielkim się nie wykazywał. Raził wręcz stratami piłki i odpuszczaniem krycia.

Za to w 77. minucie swoimi umiejętnościami musiał się wykazać Valentin Cojocaru. Bramkarz Pogoni doskonale wybronił strzał z dystansu Lamine’a Diaby Fadigi. Cztery minuty później po raz kolejny Rumun uratował swój zespół, broniąc uderzenie Jeana Carlosa Silvy.

Gdy wydawało się, że uparcie atakujący goście w końcu dopną swego i wyrównają, gospodarze wyprowadzili kontrę, która przypieczętowała ich sukces. Lewym skrzydłem w pole karne wbiegł Greenwood, zagrał wzdłuż bramki, Trelowski odbił piłkę, a Mukairu przewrotką wpakował ją do siatki.

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2:0 (0:0).

Bramki: 1:0 Kamil Grosicki (57), 2:0 Paul Mukairu (90+4).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Marian Huja, Leonardo Koutris - Musa Juwara, Jan Biegański (80. Mor N'Diaye), Kacper Smoliński (64. Sam Greenwood), Adrian Przyborek (80. Dimítris Keramítsis), Kamil Grosicki (72. Jose Pozo) - Kacper Kostorz (64. Paul Mukairu).

Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Stratos Svarnas (17. Adriano Amorim), Zoran Arsenic, Bogdan Racovitan - Fran Tudor, Marko Bulat, Peter Barath (46. Oskar Repka), Ivi Lopez (73. Tomasz Pieńko), Jean Carlos Silva, Jesus Diaz (46. Lamine Diaby-Fadiga) - Leonardo Rocha (58. Jonatan Braut Brunes).

Żółte kartki - Pogoń Szczecin: Danijel Loncar, Jan Biegański, Musa Juwara, Marian Huja. Raków Częstochowa: Ivi Lopez, Fran Tudor, Adriano Amorim.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 18 834.

BS, PAP