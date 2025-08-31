Polka wyeliminowana w półfinale

Zwolińska wygrała swoją serię w przedbiegach i ćwierćfinale, ale w kolejnej rundzie uplasowała się na trzeciej pozycji, za Brytyjką Nikitą Setchell i Japonką Momoką Nagasu. W finale Nagasu była druga, a Setchell - trzecia. Stawkę zamknęła Hiszpanka Maialen Chourraut.

W rywalizacji mężczyzn za Madore uplasowali się reprezentant gospodarzy Jan Locnikar, Kanadyjczyk Alex Baldoni i Brytyjczyk Sam Leaver.

W przedbiegach bez powodzenia startowali: Dominika Brzeska, Aleksandra Góra i Mateusz Polaczyk. Jakub Brzeziński odpadł na jeszcze wcześniejszym etapie - próbie na czas.

Dwa dni wcześniej w konkurencji K1, w której Zwolińska jest wicemistrzynią olimpijską, 26-letnia zawodniczka z Nowego Sącza zajęła 11. miejsce. Polaczyk stanął natomiast na najniższym stopniu podium. Z kolei w sobotę na kanadyjkach najlepiej z biało-czerwonych spisał się Kacper Sztuba, który zajął ósmą lokatę.

W klasyfikacji generalnej przed finałowymi zawodami Pucharu Świata, które odbędą się 4-7 września w Augsburgu, w czołówce są tylko Polaczyk w K1 - trzecie miejsce, oraz czwarty w C1 Sztuba. Zwolińska zajmuje 13. pozycję w K1.

Najważniejsza impreza sezonu, czyli mistrzostwa świata, odbędą się w dniach 29 września - 4 października w Sydney.

BS, PAP