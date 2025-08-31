Polsat Sport Talk - 01.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

fot. Polsat Sport
Polsat Sport Talk - 01.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Gościem Marcina Lepy w pierwszym po wakacyjnej przerwie podcaście Polsat Sport Talk będzie brązowy medalista olimpijski w boksie, Krzysztof Kosedowski.

 

Tematami rozmowy będą życie, kariera i przygoda z wielkim ekranem oraz nadzieje związane z rozpoczynającymi się 4 września Mistrzostwami Świata w boksie olimpijskim.

 

Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

