Polsat Sport Talk - 01.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.
Gościem Marcina Lepy w pierwszym po wakacyjnej przerwie podcaście Polsat Sport Talk będzie brązowy medalista olimpijski w boksie, Krzysztof Kosedowski.
Tematami rozmowy będą życie, kariera i przygoda z wielkim ekranem oraz nadzieje związane z rozpoczynającymi się 4 września Mistrzostwami Świata w boksie olimpijskim.
Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.
