Polscy siatkarze grają w finale! Gdzie obejrzeć mecz?

W ćwierćfinale biało-czerwoni wygrali po zaciętym boju z mistrzami olimpijskimi z Paryża, Szwedami Davidem Ahmanem i Jonatanem Hellvigiem 2:1 (15:21, 22:20, 15:12).

Polski duet powalczy o tytuł jeszcze w niedzielę o godz. 18.00.

Ich rywalami będzie norweska para Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Soerum. To mistrzowie olimpijscy z Tokio, czterokrotni złoci medaliści mistrzostw Europy (2018-2021).

Transmisja finału w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.55.

BS, PAP