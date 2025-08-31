Polscy siatkarze grają w finale! Gdzie obejrzeć mecz?
Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl wystąpią w finale turnieju Beach Pro Tour najwyższej rangi Elite 16 w Hamburgu. W półfinale pokonali Holendrów Stefana Boermansa i Yoricka de Groota 2:0 (21:15, 21:18). Transmisja finału w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.
W ćwierćfinale biało-czerwoni wygrali po zaciętym boju z mistrzami olimpijskimi z Paryża, Szwedami Davidem Ahmanem i Jonatanem Hellvigiem 2:1 (15:21, 22:20, 15:12).
Polski duet powalczy o tytuł jeszcze w niedzielę o godz. 18.00.
Ich rywalami będzie norweska para Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Soerum. To mistrzowie olimpijscy z Tokio, czterokrotni złoci medaliści mistrzostw Europy (2018-2021).
Transmisja finału w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.55.Przejdź na Polsatsport.pl