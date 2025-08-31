Polska - Argentyna. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Memoriale Wagnera 2025. W ostatnim meczu tego prestiżowego turnieju Polska zmierzy się z Argentyną.

W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwoni rywalizowali z Serbią, natomiast w drugiej serii gier z Brazylią.

Memoriał Wagnera 2025 jest dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

Polska - Argentyna. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Argentyna poznamy w niedzielę 31 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Argentyna, przekonamy się w godzinach wieczornych - początek meczu o godzinie 20.30.

Polsat Sport