Polska - Argentyna. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Polska - Argentyna to ostatni mecz siatkarzy na Memoriale Wagnera 2025. Kto wygrał mecz Polska - Argentyna? Jaki był wynik meczu Polska - Argentyna w siatkówkę?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Memoriale Wagnera 2025. W ostatnim meczu tego prestiżowego turnieju Polska zmierzy się z Argentyną.

 

W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwoni rywalizowali z Serbią, natomiast w drugiej serii gier z Brazylią.

 

Memoriał Wagnera 2025 jest dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

 

Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

Polska - Argentyna. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Argentyna poznamy w niedzielę 31 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Argentyna, przekonamy się w godzinach wieczornych - początek meczu o godzinie 20.30.

