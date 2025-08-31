Polska - Brazylia. Kiedy kolejny mecz siatkarzy? O której godzinie?

Siatkówka

Polska - Brazylia, czyli czas na kolejny mecz polskich siatkarzy. Kiedy mecz Polska - Brazylia? O której godzinie Polska - Brazylia w siatkówkę?

Polska - Brazylia. Kiedy kolejny mecz siatkarzy? O której godzinie?
fot. PAP
Polska - Brazylia. Kiedy kolejny mecz siatkarzy? O której godzinie?

Czas na ostatni etap przygotowań reprezentacji Polski do mistrzostw świata, które w tym roku zostaną rozegrane na Filipinach. Po rywalizacji w Memoriale Wagnera, przed podopiecznymi Nikoli Grbicia jeszcze jeden mecz towarzyski - z Brazylią w Łodzi.

 

MŚ siatkarzy 2025: Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

 

Przypomnijmy - podczas Memoriału Wagnera polscy siatkarze rywalizowali z Serbią, Argentyną i właśnie Brazylią. Tym razem zmierzą się z Canarinhos w ramach meczu towarzyskiego.

 

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 będą rozegrane w dniach 12 września -  28 września na Filipinach. Polscy siatkarze będą rywalizować w grupie B - z reprezentacjami Holandii, Kataru i Rumunii.

Polska - Brazylia. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie?

Mecz siatkarzy Polska - Brazylia w Łodzi zostanie rozegrany w czwartek 4 września. Godzina meczu Polska - Brazylia w siatkówkę to 18.30.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
REPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Analiza Jakuba Bednaruka: Mecz Polska - Belgia w MŚ siatkarek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 