Polska - Islandia na żywo. Relacja live i wynik online

To będzie drugi pojedynek biało-czerwonych z tym zespołem o punkty w Eurobaskecie. W finałach ME 2017 Polacy pokonali w grupie Islandczyków 91:61 i było to wówczas jedyne zwycięstwo zespołu trenera Mike'a Taylora w tym turnieju.

W Katowicach obie drużyny dzieli w tabeli grupy D przepaść. Polacy mają dwa zwycięstwa, po sukcesach ze Słowenią 105:95 i Izraelem 66:64, a rywale dwie porażki. Na inaugurację rywalizacji w gr. D Islandczycy przegrali z Izraelem 71:83, a w sobotę podopieczni kanadyjskiego trenera Craiga Pedersena ulegli Belgii 64:71, choć przez większą część meczu prowadzili, aż do 39. minuty, gdy wygrywali jeszcze 62:61.

Islandia, zajmująca 50. miejsce w światowym rankingu FIBA i 26. w Europie, nie była losowana do polskiej grupy, gdyż została zaproszona przez polską federację jako tzw. kraj partnerski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Islandia na Polsatsport.pl.

BS, PAP