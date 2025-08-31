Polski zespół gra w Lidze Mistrzów! Relacja na żywo
ZSC Lions - GKS Tychy to spotkanie w ramach Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Hokeiści GKS Tychy przegrali na wyjeździe z austriackim Red Bull Salzburg 1:3 w swoim pierwszym meczu Ligi Mistrzów. Tyszanie w niedzielę zmierzą się w Zurychu z triumfatorem poprzedniej edycji LM - ZSC Lions.
GKS zagra również z fińskim Lukko Rauma, szwedzkimi SHL Frolundą Goeteborg i Lulea HF oraz austriackim KAC Klagenfurt. Z ekipami ze Szwecji i Finlandii tyszanie zagrają na własnym lodowisku.
W tej edycji LM uczestniczą 24 drużyny. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału.
