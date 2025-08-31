Rodzinny rajd rowerowy w Ostrowie Lubelskim. Polscy olimpijczycy inspirują do aktywności

Rajd miał wyjątkową wartość dla lokalnej społeczności dzięki obecności czworga polskich olimpijczyków: Mieczysława Nowickiego i Tadeusza Mytnika, medalistów z Montrealu w kolarstwie, Urszuli Kielan, wicemistrzyni olimpijskiej z Moskwy w skoku wzwyż i czterokrotnej mistrzyni Europy oraz Stanisławy Wąchały, olimpijki z Innsbrucka i mistrzyni Polski w łyżwiarstwie szybkim.



Organizatorzy założyli, że głównym celem rajdu nie była rywalizacja sportowa, lecz krzewienie idei olimpizmu wśród wszystkich grup wiekowych, od najmłodszego 4-letniego uczestnika, przez młodzież, aż po seniorów. Sportowe wartości takie jak fair play, szacunek, solidarność i doskonalenie siebie były hasłami wydarzenia.



Każdy z uczestników otrzymał symboliczne medale olimpijskie z rąk mistrzów, którzy podkreślali, że tego typu wydarzenia są dla nich równie ważne, jak największe sukcesy sportowe.



Przesłaniem całego wydarzenia, były wielokrotnie powtarzane słowa olimpijczyków, że sport nie zna granic ani barier, a olimpizm jest ideą, która jednoczy pokolenia i tworzy przyszłość.