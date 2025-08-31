Rosjanin ukarany przez US Open. Nie może się z tym pogodzić

Rublow został ukarany grzywną w wysokości 3000 dolarów po meczu drugiej rundy turnieju w Nowym Jorku z Amerykaninem Tristanem Boyerem.

ZOBACZ TAKŻE: Gigantyczna kwota! Tyle zarobiła już Świątek na US Open. A może być jeszcze lepiej

„Kiedy mówisz do siebie i sam się ganisz, to moim zdaniem nie można cię za to ukarać grzywną. Jeśli przeklinasz sędziego głównego lub liniowego, to tak” – powiedział Rublow cytowany przez dziennik.

Rublow jest jedynym Rosjaninem, który wciąż rywalizuje wśród singlów tegorocznego US Open. W czwartej rundzie turnieju zagra z Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime, który wyeliminował turniejową "trójkę" Niemca Alexandra Zvereva.

To nie pierwszy przypadek, gdy Rublow w niekontrolowany sposób zachowuje się na korcie. Warto wspomnieć edycję US Open 2024, kiedy to po jednym z nieudanych zagrań w starciu 1/8 finału z Bułgarem Grigorem Dimitrowem Rosjanin wpadł w szał. Zaczął wściekle uderzać rakietą w kort, a że robił to z dużą siła, to potrzebował interwencji medyków - uszkodził sobie nadgarstek.

Klika miesięcy wcześniej podczas meczu turnieju w Dubaju nakrzyczał na sędziego liniowego, nazywając go "kretynem". Początkowo władze ATP odebrały mu wszystkie punkty i nagrody finansowe, które wówczas uzbierał za występ. Po jego odwołaniu i przeprosinach cofnięto część sankcji, nakazując zapłacić karę w wysokości 36 tys. dolarów.