Równe tempo Kajetanowicza. Drugi etap za nim

Sobotnie paragwajskie popołudnie wypełniła załogom powtórka trzech przejeżdżanych już odcinków specjalnych. Zawodnicy pokonali kolejno próby: Carmen del Parana (18,67 km), Artigas (22,73 km) oraz Cantera (13,74 km). Łącznie ponad 55 wymagających kilometrów oesowych, których i tak już niemały stopień trudności podwyższały coraz bardziej zniszczona nawierzchnia i wyciągane na drogę kamienie.

Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem jechali równo, ponownie zaznaczając swoją obecność w górze tabeli wyników. Na mecie czternastego i piętnastego odcinka zameldowali się odpowiednio z drugim i trzecim rezultatem w WRC2 Challenger.

„Sobota w Paragwaju przebiegała dosyć spokojnie, choć na odcinkach było całkiem szybko. Na ostatniej pętli wywalczyliśmy dwa oesowe podia. Wydaje mi się, że było nieźle. Coraz lepiej mi się jedzie, sprawdzam różne ustawienia, bo już nie walczymy o duże punkty. Przesuwamy się co prawda do przodu w klasyfikacji, ale po wczorajszym pechu nie ma raczej szans na istotny awans. Jest mnóstwo kibiców. Paragwaj kocha rajdy i to widać na każdym kroku” - wypowiedział się Kajetanowicz w komunikacie przesłanym przez zespół ORLEN Rally Team.

Polska załoga nie liczy się już w walce o czołowe lokaty. W sobotę najechała na leżący na środku drogi głaz i uszkodziła samochód, ale nie wycofała się z rywalizacji.

Na niedzielę przygotowano tylko cztery odcinki specjalne, ale ich sumaryczny dystans to prawie 80 km. Etap rozpocznie się o godz. 13:29 polskiego czasu i składać się będzie z powtarzanych przejazdów prób: Bella Vista (21,25 km) i Mision Jesuitica Trinidad (18,50 km). Drugi z wymienionych oesów wziął swoją nazwę od ruin jezuickich zabudowań, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W kategorii WRC2 Challenger po 12. OS prowadzi Estończyk Robert Virves (Skoda Fabia RS). Kajetanowicz jest 14 - strata 30.45.

JŻ, PAP