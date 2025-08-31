Sensacyjne rozstrzygnięcie! Gwiazdor odpadł z US Open

Zverev, mimo że od wielu lat należy do ścisłej światowej czołówki, wciąż czeka na pierwszy w karierze tytuł Wielkiego Szlema. Wiadomo już, że reprezentantowi naszych zachodnich sąsiadów nie uda się zrealizować tego celu w tym roku. Ostatnią szansą dla niego był US Open, ale w sobotni wieczór 28-latek musiał uznać wyższość Aliassime'a.

Kanadyjczyk, który w rankingu ATP plasuje się na 27. lokacie potrzebował czterech setów, aby rozprawić się z trzecią "rakietą" świata. Zverev zaczął od wygranej 6:4, ale potem było już tylko gorzej. W kolejnych trzech odsłonach Aliassime triumfował odpowiednio 7:6, 6:4, 6:4 i awansował do czwartej rundy, w której zmierzy się z Andriejem Rublowem.

Warto podkreślić, że Zverev w swojej karierze trzykrotnie docierał do finału turnieju Wielkiego Szlema. Oprócz wspomnianego US Open w 2020 roku, niemiecki tenisista uczynił to w zeszłym roku podczas French Open oraz w tym sezonie w Australian Open. To również mistrz olimpijski w grze pojedynczej z Tokio 2020.

Z kolei 25-letni Aliassime nie ma jeszcze na koncie takich sukcesów, ale wciąż jest w grze, aby poprawić swój życiowy wynik, jakim był półfinał US Open w 2021 roku.

Alexander Zverev - Felix Auger-Aliassime 6:4, 6:7, 4:6, 4:6

Polsat Sport