Sensacyjny tytuł polskiego tenisisty i awans o 900 miejsc! Nie obyło się bez scen. "Już nie boli?!"

Julian CieślakTenis

Fryderyk Lechno-Wasiutyński z pierwszym zawodowym tytułem w karierze! 1754. w rankingu ATP Polak w finale turnieju ITF M25 w Poznaniu pokonał plasującego się na 283. pozycji Francuza Mathysa Erharda. Dzięki temu sukcesowi Lechno-Wasiutyński w najnowszym zestawieniu awansuje aż o 900 lokat.

Sensacyjny tytuł polskiego tenisisty i awans o 900 miejsc! Nie obyło się bez scen. "Już nie boli?!"
fot. AZS Poznań
Fryderyk Lechno-Wasiutyński

Niespodzianką było już znalezienie się przez grającego z dziką kartą Fryderyka Lechno-Wasiutyńskiego w finale imprezy rangi ITF M25 w Poznaniu. W starciu o końcowy tytuł notowany na 1754. miejscu w rankingu ATP mierzył się z 283. rakietą świata - Francuzem Mathysem Erhardem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Gigantyczna kwota! Tyle zarobiła już Świątek na US Open. A może być jeszcze lepiej

 

Początek rywalizacji stał pod znakiem dominacji rozstawionego z numerem 1. w drabince Erharda. Błyskawicznie objął on prowadzenie 4:1 z dwoma przełamaniami. Lechno-Wasiutyński nie złożył broni i zniwelował połowę różnicy. Ostatecznie po triumf w pierwszym secie sięgnął Erhard (do czterech).

 

W drugiej partii Polak szybko odskoczył na 3:0. Następne dwa gemy padły łupem Francuza, lecz później Lechno-Wasiutyński był bezkonkurencyjny. Zwyciężył 6:2 i doprowadził do decydującej odsłony zmagań.

 

W niej nie brakowało emocji. Nasz rodak ponownie rozpoczął seta od prowadzenia 3:0. Wtedy Erhard poprosił o przerwę medyczną, a po niej wyrównał rezultat, co Lechno-Wasiutyński spuentował okrzykiem: "już nie boli?!".

 

Panowie w finałowym akcie zawodów grali seriami, bowiem kolejne dwa gemy powędrowały na konto Polaka. Przy wyniku 5:3 20-latek serwował po wiktorię i miał jedną piłkę meczową. Nie wykorzystał jej, a chwilę później stracił podanie. Od stanu 5:5 Lechno-Wasiutyński ponownie przejął inicjatywę i wygrał 7:5, triumfując w całym turnieju w Poznaniu.

 

Dla Polaka to pierwszy zawodowy tytuł w dotychczasowej karierze. Obecnie 20-latek plasuje się na 1754. lokacie w rankingu ATP. Sukces przed własną publicznością sprawi, że awansuje aż o około 900 miejsc.

 

Fryderyk Lechno-Wasiutyński - Mathys Erhard 4:6, 6:2, 7:5

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPFRYDERYK LECHNO-WASIUTYŃSKIINNEITFITF M25 POZNAŃITF M25 POZNAŃ 2025ITF POZNAŃITF POZNAŃ 2025MATHYS ERHARDTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 