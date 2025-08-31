Skrót meczu Polska - Argentyna (WIDEO)
Reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w rozegranym w krakowskiej Tauron Arenie XXI siatkarskim Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Ostatniego dnia rywalizacji biało-czerwoni przegrali 1:3 (20:25, 25:21, 19:25, 24:26) z Argentyną, która triumfowała w całym turnieju. Zobacz skrót meczu Polska - Argentyna.
Zespół trenera Nikoli Grbica zakończył imprezę w Krakowie z jednym zwycięstwem nad Serbią 3:0 oraz dwiema porażkami - poza Argentyną również z Brazylią 0:3. Siatkarze z Argentyny w rozgrywkach byli niepokonani, natomiast „Canarinhos” przegrali tylko z triumfatorami memoriału.
Drugą lokatę podczas Memoriału Wagnera zajęła Brazylia, a Serbia była czwarta.
Dla wszystkich drużyn krakowski turniej był jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi mistrzostwami świata na Filipinach. Polacy zagrają jeszcze jeden mecz towarzyski - z Brazylią w czwartek w Łodzi.