Świetny występ polskich siatkarzy. Zatrzymali ich dopiero mistrzowie olimpijscy
Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl wystąpili w finale turnieju Beach Pro Tour najwyższej rangi Elite 16 w Hamburgu. W decydującym spotkaniu polski duet przegrał w dwóch setach z parą Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Soerum z Norwegii.
W półfinale Polacy pokonali Holendrów Stefana Boermansa i Yoricka de Groota 2:0 (21:15, 21:18). Wcześniej w ćwierćfinale biało-czerwoni wygrali po zaciętym boju z mistrzami olimpijskimi z Paryża, Szwedami Davidem Ahmanem i Jonatanem Hellvigiem 2:1 (15:21, 22:20, 15:12).
W wielkim finale rywalami polskich siatkarzy była norweska para Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Soerum. To mistrzowie olimpijscy z Tokio, czterokrotni złoci medaliści mistrzostw Europy (2018-2021).
Pierwszy set finału był niezwykle wyrównany - finaliści wygrali 25:23. W drugiej partii doświadczony duet Mol/Soerum triumfował 21:14 i tym samym zwyciężył 2:0 w całym meczu, a także ostatecznie w całym turnieju.
Kolejny turniej cyklu Beach Pro Tour rangi Elite 16 zostanie rozegrany w dniach 17-21 września w brazylijskim Joao Pessoa.
Łosiak/Bryl - Mol/Soerum 23:25, 14:21
