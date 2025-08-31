Na ten dzień czekały polskie siatkarki. "Korzystamy od samego rana"

Siatkówka

W Tajlandii trwają mistrzostwa świata siatkarek. Nasza reprezentacja dzielnie walczy i wciąż jest w grze o końcowy triumf. Biało-Czerwone, po wygranej z Belgijkami, czeka mecz ćwierćfinałowy z Włoszkami. O planach na najbliższe dni dziennikarka Polsatu Sport Bożena Pieczko rozmawiała z Szymon Szlendakiem, kierownikiem reprezentacji siatkarek.

fot. FIVB, Polsat Sport

Po wielu dniach wzmożonego wysiłku siatkarki dostały jeden dzień odpoczynku na zregenerowanie sił do dalszej walki o medale. 

 

- To pierwszy wolny dzień dla nas po 9 sierpnia - wtedy mieliśmy dobę odpoczynku w Szczyrku. Od tamtego czasu nie mieliśmy dnia bez treningu lub meczu. Korzystamy od samego rana. Kto chciał dłużej pospać, miał taką możliwość. Jeśli miał ochotę pójść do miasta - mógł jak najbardziej. Spotykamy się dopiero o 22:30 w hotelu - przyznał Szlendak.

 

Na takiej międzynarodowej imprezie wszystkie mecze są niezwykle wymagające. Kosztują zarówno wiele zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Mecze są bardzo wyrównane, a o zwycięstwie często decydują detale.

 

- Generalnie wszystkie mecze są dla nas trudne, ale na szczęście wygrane. Turniej rządzi się takimi prawami, że ten kto wygrywa, zostaje w grze. Dzisiaj taki nieciekawy czas dla ośmiu drużyn, które odpadają. To nieprzyjemny widok, widząc usuwane flagi albo zespoły w drodze na lotnisko. My na szczęście te dwa mecze, z Niemkami i Belgijkami, "wyszarpaliśmy" i zostajemy dalej, mam nadzieję, ze dłużej niż do środy - dodał.

 

Kierownik reprezentacji zdradził, jak wygląda plan reprezentacji na najbliższe dni. 

 

- Niedziela jest całkowicie wolna, w poniedziałek dwa treningi - rano na siłowni, po południu na hali. We wtorek trening tylko na hali. Oczywiście, pomiędzy jednostkami treningowymi są odprawy taktyczne. A w środę o 20:30 gramy z Włoszkami. I zobaczymy, co dalej - z nadzieją stwierdził Szlendak.

 

Spotkanie Polska - Włochy na MŚ 2025 zostanie rozegrane w środę 3 września. Godzina meczu Polska - Włochy w siatkówkę to 15.30 polskiego czasu.

 

MR, Polsat Sport
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKASZYMON SZLENDAK
