Tabela EuroBasketu 2025. Które miejsce zajmuje Polska?
Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w katowickim Spodku Islandię 85:74 i dzięki trzeciej wygranej zapewniła sobie udział w 1/8 finału mistrzostw Europy. Trzy zwycięstwa ma także w grupie C Grecja.
W katowickim Spodku doszło też do sensacji, bo Francja - wicemistrz olimpijski i Europy - przegrała z Izraelem 69:82.
Na Cyprze Włosi pokonali Bośnię i Hercegowinę 96:79, a 39 punktów i osiem zbiórek odnotował Simone Fontecchio z Miami Heat.
W poniedziałek odbędą się mecze 4. kolejki w grupach A i B, natomiast drużyny z grup w Katowicach i Limassol będą odpoczywać.
Wyniki 3. kolejki w grupach C i D ME:
grupa C:
Gruzja - Grecja 53:94 (13:22, 16:24, 12:23, 12:25)
Hiszpania - Cypr 91:47 (19:9, 22:9, 29:12, 21:18)
Bośnia i Hercegowina - Włochy 79:96 (21:22, 19:22, 21:28, 18:24)
tabela
pkt M Z P kosze
1. Grecja 6 3 3 0 265:188
2. Hiszpania 5 3 2 1 248:197
3. Włochy 5 3 2 1 240:216
4. Bośnia i Hercegowina 4 3 1 2 237:248
5. Gruzja 4 3 1 2 198:241
6. Cypr 3 3 0 3 180:278
grupa D:
Słowenia - Belgia 86:69 (16:10, 27:21, 21;17, 22:21)
Izrael - Francja 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13)
Polska - Islandia 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24)
tabela:
pkt M Z P kosze
1. Polska 6 3 3 0 255:234
2. Izrael 5 3 2 1 229:206
3. Francja 5 3 2 1 195:159
4. Słowenia 4 3 1 2 276:277
5. Belgia 4 3 1 2 204:242
6. Islandia 3 3 0 3 210:238