Tabela EuroBasketu 2025. Które miejsce zajmuje Polska?

W katowickim Spodku doszło też do sensacji, bo Francja - wicemistrz olimpijski i Europy - przegrała z Izraelem 69:82.

Na Cyprze Włosi pokonali Bośnię i Hercegowinę 96:79, a 39 punktów i osiem zbiórek odnotował Simone Fontecchio z Miami Heat.

W poniedziałek odbędą się mecze 4. kolejki w grupach A i B, natomiast drużyny z grup w Katowicach i Limassol będą odpoczywać.

Wyniki 3. kolejki w grupach C i D ME:

grupa C:



Gruzja - Grecja 53:94 (13:22, 16:24, 12:23, 12:25)

Hiszpania - Cypr 91:47 (19:9, 22:9, 29:12, 21:18)

Bośnia i Hercegowina - Włochy 79:96 (21:22, 19:22, 21:28, 18:24)

tabela



pkt M Z P kosze



1. Grecja 6 3 3 0 265:188

2. Hiszpania 5 3 2 1 248:197

3. Włochy 5 3 2 1 240:216

4. Bośnia i Hercegowina 4 3 1 2 237:248

5. Gruzja 4 3 1 2 198:241

6. Cypr 3 3 0 3 180:278

grupa D:



Słowenia - Belgia 86:69 (16:10, 27:21, 21;17, 22:21)

Izrael - Francja 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13)

Polska - Islandia 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24)

tabela:

pkt M Z P kosze



1. Polska 6 3 3 0 255:234

2. Izrael 5 3 2 1 229:206

3. Francja 5 3 2 1 195:159

4. Słowenia 4 3 1 2 276:277

5. Belgia 4 3 1 2 204:242

6. Islandia 3 3 0 3 210:238

BS, PAP