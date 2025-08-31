To koniec! Miedwiediew nie ma trenera. Jest oficjalny komunikat

„Nasza fantastyczna, ośmioletnia przygoda dobiega końca. To symboliczne, że właśnie po tym turnieju US Open kończymy naszą współpracę... Poświęciłem wszystko, każdą sekundę, dla naszych wspólnych celów. Cieszyłem się, że mogłem Cię trenować, wspierać Cię nawet w trudnych chwilach i znajdować rozwiązania razem i jako zespół, aby pomóc Ci osiągnąć sukces. Będę pamiętał Twoją niekonwencjonalną magię jako zawodnika, która jest Twoją siłą. Jestem pewien, że powróci” – napisał 44-letni szkoleniowiec na Instagramie.

Cervara poprzednio pomagał takim zawodnikom jak Szwed Thomas Enqvist, Belgijka Justine Henin i Rosjanin Marat Safin.

Miedwiediew w Nowym Jorku został ukarany za emocjonalne kwestionowanie decyzji sędziego. Miał do niego duże pretensje za wydarzenie z trzeciego seta, gdy bronił piłki meczowej. Rozjemca polecił Bonziemu powtórzyć pierwszy serw, gdy na kort wbiegł przez pomyłkę jeden z fotografów.

Cervara współpracował z Miedwiediewem od lata 2017 roku i pomógł mu zdobyć dwadzieścia tytułów w singlu (w tym US Open 2021 i ATP Finals 2020). W lutym 2022 roku pochodzący z Moskwy tenisista został trzecim Rosjaninem, który zajął fotel lidera w światowym rankingu. 29-letni Miedwiediew zajmuje obecnie 13. miejsce na liście ATP.

MR, PAP