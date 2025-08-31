Broniąca tytułu Aryna Sabalenka pokonała w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open Leylah Fernandez 6:3, 7:6 (7-2). Dzięki temu białoruska tenisistka złagodziła gorycz porażki z Kanadyjką w półfinale na kortach Flushing Meadows przed czterema laty.

- Naprawdę chciałam się zrewanżować – powiedziała trzykrotna mistrzyni Wielkiego Szlema Sabalenka. - Jestem bardzo zadowolona z tego zwycięstwa - dodała.

Liderka światowego rankingu zademonstrowała świetną formę. W pierwszym secie dominowała, w bardziej zaciętym drugim zapewniła sobie zwycięstwo w całkowicie kontrolowanym tie-breaku (7-2). Od początku roku Białorusinka wygrała 20 z 21 tie-breaków.

- Psychicznie jestem silna i wciąż się rozwijam – wyjaśniła Sabalenka, która w przeszłości czasami wykazywała słabości w sferze mentalnej.

- Wyciągnęłam z tego wiele wniosków, które uczyniły mnie coraz silniejszą - podsumowała.

Rywalka Białorusinki - Bucsa, to tenisistka znajdująca się na 95. pozycji w rankingu WTA. Z tegorocznej edycji turnieju w Nowym Jorku zdołała wyeliminować już Claire Liu, Alexandrę Ealę i Elise Mertens.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Cristina Bucsa na Polsatsport.pl.

MR, PAP