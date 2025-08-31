US Open: Fręch/Blinkowa - Osorio/Yuan. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Magdalena Fręch/Anna Blinkowa - Camila Osorio/Yue Yuan to spotkanie drugiej rundy tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch/Anna Blinkowa - Camila Osorio/Yue Yuan na Polsatsport.pl.

Magdalena Fręch odpadła z singlowej rywalizacji w tegorocznej edycji US Open, lecz kontynuuje zmagania w deblu. Łodzianka występuje u boku Anny Blinkowej.

 

W pierwszej rundzie polsko-rosyjska para pokonała dwójkę innych Rosjanek - Polinę Kudiermietową i Anastazję Potapową, triumfując 7:5, 6:4.

 

Przeciwniczkami Fręch i Blinkowej w drugiej fazie są Camila Osorio i Yue Yuan. Kolumbijka i Chinka w swoim pierwszym meczu odniosły zwycięstwo 6:2, 4:6, 6:4 ze Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls.

 

ANNA BLINKOWACAMILA OSORIOMAGDALENA FRĘCHTENISUS OPENUS OPEN 2025WTAYUE YUAN

