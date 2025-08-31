Wciąż nie stracił nawet seta! Carlos Alcaraz w ćwierćfinale US Open

Wicelider rankingu ATP Carlos Alcaraz bez większych problemów awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. W niedzielę w Nowym Jorku Hiszpan pokonał Francuza Arthura Rinderknecha 7:6 (7-3), 6:3, 6:4. Spotkanie trwało dwie godziny i 12 minut.

Alcaraz jest w świetnej formie. W czterech dotychczasowych spotkaniach nie stracił seta. W 1/4 finału jego rywalem na pewno będzie rozstawiony z numerem 20. Jiri Lehecka. Czech pokonał Francuza Adriana Mannarino 7:6 (7-4), 6:4, 2:6, 6:2.

 

Alcaraz wygrał US Open w 2022 roku, a przed rokiem odpadł już w 2. rundzie.

 

US Open potrwa do 7 września.

 

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech 7:6 (7-3), 6:3, 6:4

KP, PAP
