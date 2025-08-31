Wpadka Legii! Porażka w Krakowie

Początek meczu należał do Legii. Najpierw Sebastian Madejski obronił strzał Milety Rajovica, a chwilę później Wojciech Urbański trafił w słupek. Potem gra się wyrównała, ale toczyła się głównie w strefie środkowej.

W 24. minucie Amir Al-Ammari posłał świetne prostopadłe podanie w kierunku Filipa Stojilkovica. Napastnik Cracovii okazał się szybszy od Marca Burcha i w sytuacji sam na sam z Kacprem Tobiaszem posłał piłkę do siatki. To był jego piąty gol w tym sezonie.

Do końca pierwszej połowy już żadnej z drużyn nie udało się wypracować dobrej okazji bramkowej. Za to tuż po wznowieniu gry Legia wyrównała. Arkadiusz Reca podał do Migouela Alfareli, strzał Francuza Madejski zdołał jeszcze obronić, ale wobec dobitki Rajovica był już bezradny. Duński napastnik Legii cieszył się z pierwszego trafienia w ekstraklasie.

Remis utrzymał się przez 10 minut. Duńczyk Mikkel Maigaard dośrodkował z rzutu rożnego, a Chorwat Mauro Prekovic uprzedził Wojciecha Urbańskiego i strzałem głową pokonał Tobiasza, zdobywając drugiego gola w sezonie.

Po stracie bramki Legia nie mogła przejąć inicjatywy, Cracovią mądrze się broniła. W końcówce trener Edward Iordanescu wprowadził za stopera Artura Jędrzejczyka swojego najlepszego napastnika - Jean-Pierre'a Nsame. Ten jednak po siedmiu minutach przy starcie do piłki doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Legia kończyła mecz w dziesiątkę, bo wcześniej trener dokonał zmian w trzech okienkach.

Cracovia wygrała piąty kolejny mecz ligowy z Legią na swoim stadionie i awansowała na drugie miejsce w tabeli.

Cracovia - Legia Warszawa 2:1 (1:0).

Bramki: 1:0 Filip Stojilkovic (24), 1:1 Mileta Rajovic (46), 2:1 Mauro Perkovic (66).

Cracovia: Sebastian Madejski - Bosko Sutalo, Gustav Henriksson, Oskar Wójcik - Otar Kakabadze, Amir Al-Ammari, Mateusz Klich (69. Karol Knap), Mauro Perkovic - Mikkel Maigaard, Filip Stojilkovic (90. Kahveh Zahiroleslam), Martin Minczew (77. Dijon Kameri).

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Marco Bruch, Artur Jędrzejczyk (79. Jean-Pierre Nsame), Steve Kapuadi - Petar Stojanovic, Damian Szymański, Bartosz Kapustka (79. Wahan Biczachczjan), Wojciech Urbański (70. Juergen Elitim), Arkadiusz Reca - Migouel Alfarela (59. Ermal Krasniqi), Mileta Rajovic.

Żółte kartki - Cracovia: Otar Kakabadze, Mikkel Maigaard, Mauro Perkovic, Filip Stojilkovic. Legia Warszawa: Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 14 016.

BS, PAP