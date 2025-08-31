Znamy mistrzów świata w siatkówce mężczyzn! Zacięta walka w finale

Najwcześniej swoje ostatnie spotkanie w czempionacie rozegrali Polacy. Biało-Czerwoni grali o piątą lokatę, a ich przeciwnikami byli Francuzi. Mimo że podopieczni Piotra Grabana wygrali pierwszą partię, w kolejnych to "Trójkolorowi" dyktowali warunki. Ostatecznie to oni triumfowali 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Odważna deklaracja polskiego siatkarza po przegranej z Brazylią. "Zrobimy wszystko"

Następnie - tradycyjnie już - został rozegrany mecz o trzecie miejsce. Walczyli w nim Amerykanie oraz pogromcy Polaków z ćwierćfinału, czyli Czesi. "Jankesi" nie dali rywalom żadnych szans i w trzech setach rozstrzygnęli to starcie na swoją korzyść.

W wielkim finale zmierzyli się Irańczycy oraz Włosi. Tutaj rywalizacja była już nieco dłuższa, choć żaden z setów nie przyniósł wielkich emocji, jakich można by było oczekiwać po starciu o złoto. Premierową odsłonę wygrali Włosi, ale wszystkie kolejne zdominowali już Irańczycy. Po dwóch godzinach gry to oni sięgnęli po mistrzostwo świata.

Wyniki MŚ siatkarzy U-21:

Mecz o piąte miejsce: Polska - Francja 1:3 (25:21, 25:19, 25:23, 25:21)

Mecz o trzecie miejsce: USA - Czechy 3:0 (25:20, 25:19, 25:18)

Finał: Iran - Włochy 3:1 (15:25, 25:18, 25:22, 25:14)