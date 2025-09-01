Aleksandra Szczygłowska powiedziała to przed arcyważnym meczem. "Warto się od tego odciąć"

Bożena Pieczko, Polsat Sport: Na ile był potrzebny dzień wolny, żeby trochę zapomnieć o siatkówce i tej otoczce mistrzostw świata?

Aleksandra Szczygłowska: Potrzebowałyśmy tego dnia, żeby zrobić coś innego, niż tylko pojechać na trening i potrenować. Wyłączyłam social media i skupiłam się na tym, żeby nie myśleć o siatkówce.

Śledzisz opinie i komentarze, które pojawiają się po waszych meczach?

Staram się nie śledzić, ale mając media społecznościowe, dostając wiadomości, mam styczność z tym, co ludzie piszą. Są dobre i złe komentarze, ale przed meczem z Włoszkami warto się od tego odciąć, bawić się tym i cieszyć z miejsca, w którym jesteśmy.

Widzieliśmy, jak Belgijki się nakręcały. Zawodniczki po waszej stronie również wchodziły z pozytywną energią. Na ile to jest potrzebne?

Będzie potrzebna cierpliwość, zabawa i wiara, że jesteśmy w stanie wygrać. Każdy zespół, z którym grałyśmy, dawał z siebie maksa przeciwko nam. Każdy chciał z nami wygrać. Kiedyś też podchodziłyśmy w ten sposób do meczów, a teraz my jesteśmy faworytkami i mamy trochę większą presję. Nie ma co za dużo o tym myśleć, tylko wierzyć w siebie.

Co ci imponuje w kadrze Włoch?

Cała ich drużyna, jak są poukładane i jaką mają szeroką ławkę. Dokładność i małe rzeczy, których nie widać. Nie grają bardzo kombinacyjnie, ale najprostsze rzeczy robią bardzo dokładnie. Konsekwencja, którą mają w swoim zespole, robi różnice.

Oprócz jakości Włoszki grają na tyle, ile trzeba. Oszczędzają w ten sposób siły?

Mają bardzo doświadczone zawodniczki. Może nie prezentują siatkówki, jaką by chciały. Niektóre zawodniczki mogły nie trafić jeszcze z formą. To jest zespół, który w samej końcówce jest w stanie się zebrać i skończyć "robotę".

