Barbora Krejcikova zagra z finalistką ubiegłorocznego US Open
Jessica Pegula szybko awansowała do 1/4 finału US Open. Rozstawiona z numerem czwartym amerykańska tenisistka pokonała rodaczkę Ann Li 6:1, 6:2. Jej kolejną rywalką będzie Barbora Krejcikova. Czeszka obroniła osiem piłek meczowych i pokonała Amerykankę Taylor Townsend 1:6, 7:6 (15-13), 6:3.
Mecz Krejcikovej z Townsend trwał trzy godziny i cztery minuty, a Peguli z Li zaledwie... 54 minuty. Ozdobą spotkania Czeszki z Amerykanką był tie-break drugiego seta, który trwał 25 minut.
Krejcikova przegrywała w nim już 3-6, ale obroniła trzy meczbole z rzędu. Później Townsend zmarnowała jeszcze cztery, a pierwszego nie wykorzystała w 10. gemie, gdy prowadziła 5:4.
W ubiegłym roku Pegula dotarła do finału US Open, w którym uległa Białorusince Arynie Sabalence. Najlepszym wynikiem Krejcikovej w Nowym Jorku był to tej pory ćwierćfinał z 2021 roku.