Barbora Krejcikova zagra z finalistką ubiegłorocznego US Open

Mecz Krejcikovej z Townsend trwał trzy godziny i cztery minuty, a Peguli z Li zaledwie... 54 minuty. Ozdobą spotkania Czeszki z Amerykanką był tie-break drugiego seta, który trwał 25 minut.

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka coraz bliżej niesamowitego sukcesu! Nikt nie zrobił tego od ponad dekady

Krejcikova przegrywała w nim już 3-6, ale obroniła trzy meczbole z rzędu. Później Townsend zmarnowała jeszcze cztery, a pierwszego nie wykorzystała w 10. gemie, gdy prowadziła 5:4.

W ubiegłym roku Pegula dotarła do finału US Open, w którym uległa Białorusince Arynie Sabalence. Najlepszym wynikiem Krejcikovej w Nowym Jorku był to tej pory ćwierćfinał z 2021 roku.

MS, PAP