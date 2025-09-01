Bartosz Kurek - 19 sezonów w reprezentacji! Tak zmieniał się rok po roku

Bartosz Kurek zadebiutował w reprezentacji Polski 1 czerwca 2007 w spotkaniu Ligi Światowej z Argentyną, wygranym 3:1. Od tego czasu odniósł z drużyną narodową wiele sukcesów. Najważniejsze to srebro igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024), mistrzostwo (2018) i wicemistrzostwo świata (2022) oraz dwa tytuły mistrza Europy (2009, 2023). Od 2022 roku Kurek jest kapitanem drużyny narodowej.

Dla doświadczonego siatkarza obecny sezon będzie już dziewiętnastym z rzędu w reprezentacyjnych barwach. Co roku znajdował uznanie w oczach kolejnych selekcjonerów, choć nie zawsze grał na najważniejszych turniejach - czasem z powodu kontuzji, czasem po decyzji trenera (MŚ 2014).

W czasie swej długiej kariery występował na pozycji przyjmującego, ale od wielu sezonów gra jako atakujący. Reprezentował barwy klubów: AZS PWSZ Nysa (2004–05), Mostostal-Azoty/ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2005–08), PGE Skra Bełchatów (2008–12), Dinamo Moskwa (2012–13), A.S. Volley Lube (2013–15), Asseco Resovia (2015–16), JT Thunders (2016), PGE Skra Bełchatów (2016–17), Ziraat Bankasi Ankara (2017–18), Stocznia Szczecin (2018), Onico Warszawa (2018–19), Vero Volley Monza (2019–20) oraz Wolf Dogs Nagoya (2020–24) i ponownie ZAKSA (2024–25). W przyszłym sezonie zagra w japońskiej drużynie Tokyo Great Bears.

Jak Bartosz Kurek zmieniał się w kolejnych latach występów w reprezentacji Polski? Zobacz w galerii zdjęć: