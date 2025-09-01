Bryczek wystąpi na gali UFC. Jego rywal dobrze wspomina walkę z Polakiem

W kwietniu 2018 roku odbyła się gala UFC on FOX 29, na której Dustin Poirier pokonał po niesamowitym boju Justina Gaethje. Zwycięstwo odniósł też m.in. Israel Adesanya.

Dla Polaków ważne tamtego dnia były dwa starcia. Najpierw Adam Wieczorek poddał omoplatą Arjana Bhullara, a następnie Krzysztof Jotko zmierzył się z Bradem Tavaresem. Ta walka nie poszła jednak po myśli Polaka.

Amerykanin przystępował do tamtego starcia po trzech kolejnych zwycięstwach - z Caio Magalhaesem, Eliasem Theodorou oraz Thalesem Leitesem. Jotko z kolei miał dwie kolejne porażki - z Davidem Branchem oraz Uriahem Hallem.

Walka przebiegła pod dyktando Tavaresa. Amerykanin znokautował Jotkę w trzeciej rundzie.

Czy z Bryczkiem rezultat będzie inny?

Transmisja paryskiej gali UFC w sobotę 6 września od 16:30 w Polsacie Sport Fight oraz od 17:00 w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go.