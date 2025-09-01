Ćwierćfinały MŚ siatkarek 2025. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online

Ćwierćfinały mistrzostw świata siatkarek przed nami! W rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny globu pozostało już tylko osiem zespołów. Kiedy grają siatkarki? Jakie są daty i godziny spotkań? Gdzie obejrzeć transmisje meczów turnieju rozgrywanego w Tajlandii? Transmisje spotkań MŚ siatkarek 2025 na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź terminarz i plan transmisji ćwierćfinałów MŚ w siatkówce.

fot. PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Siatkówka - mistrzostwa świata. Gdzie oglądać mecze 1/4 finału? Daty, godziny, transmisje, stream online.

Faza play-off mistrzostw świata siatkarek rozkręca się na dobre. W 1/8 finału kibice nie mogli narzekać na brak emocji, choćby w meczu Polska - Belgia, w którym nasza drużyna wygrała 3:2. Nie obyło się też bez sensacji. Kto spodziewał się wygranej Francji z Chinami, czy wyeliminowania już na tym etapie rozgrywek broniącej tytułu reprezentacji Serbii?

 

Na placu boju pozostało tylko osiem ekip. Holandia, Japonia, Włochy, Polska, Brazylia, Francja, USA oraz Turcja to drużyny, które powalczą o wejście do strefy medalowej siatkarskiego mundialu.

 

Przed polskimi siatkarkami niezwykle trudne zadanie - rywalizacja z reprezentacją Włoch. Podopieczne trenera Julio Velasco zapomniały już, jak smakuje gorycz porażki - wygrały 32 ostatnie mecze, w tym czasie dwukrotnie triumfując w rozgrywkach Ligi Narodów i sięgając po złoto igrzysk w Paryżu. Czy kres tej wspaniałej serii nastąpi w środowym starciu z Polską?

 

Co czeka siatkarskich kibiców w dalszej części turnieju? W sobotę (6 września) odbędą się półfinały, a w niedzielę (7 września) zostaną rozegrane decydujące starcia MŚ 2025 - mecz o trzecie miejsce oraz finał.

 

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można oglądać na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online na Polsat Box Go rozpocznie się po zakończeniu pierwszego spotkania.

 

Ćwierćfinały MŚ siatkarek 2025 - transmisje meczów:

2025-09-03: Holandia – Japonia (środa, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)
2025-09-03: Włochy – Polska (środa, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1, Polsat, Polsat Box Go)

 

2025-09-04: Brazylia – Francja (czwartek, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)
2025-09-04: USA – Turcja (czwartek, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go).

 

Kto w półfinale MŚ siatkarek?

