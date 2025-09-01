Dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski. Jest potwierdzenie
Kilka dni temu Jerzy Brzęczek powołał kadrę na mecze reprezentacji Polski U-21. W poniedziałek wezwanie otrzymał jeszcze jeden z piłkarzy.
Przed Biało-Czerwonymi spotkania eliminacji mistrzostw Europy - z Macedonią Północną (5 września) oraz Armenią (9 września).
W zeszły piątek Brzęczek ogłosił kadrę, w której znaleźli się m.in. Maxi Oyedele, Antoni Kozubal, Oskar Pietuszewski czy Kacper Duda. W poniedziałek selekcjoner dowołał jeszcze jednego piłkarza.
Chodzi o bramkarz ŁKS Łódź Aleksandra Bobka, który pojawi się na zgrupowaniu przed wcześniej wspomnianymi meczami.
