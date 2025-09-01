Dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski. Jest potwierdzenie

Przed Biało-Czerwonymi spotkania eliminacji mistrzostw Europy - z Macedonią Północną (5 września) oraz Armenią (9 września).

W zeszły piątek Brzęczek ogłosił kadrę, w której znaleźli się m.in. Maxi Oyedele, Antoni Kozubal, Oskar Pietuszewski czy Kacper Duda. W poniedziałek selekcjoner dowołał jeszcze jednego piłkarza.

Chodzi o bramkarz ŁKS Łódź Aleksandra Bobka, który pojawi się na zgrupowaniu przed wcześniej wspomnianymi meczami.

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21 Jerzy Brzęczek powołał dodatkowo bramkarza Łódzkiego Klubu Sportowego Aleksandra Bobka na mecze kwalifikacji mistrzostw Europy z Macedonią Północną (5 września, godz. 18:00, Kraków) i Armenią (9 września, godz. 15:00 Erywań). pic.twitter.com/7XiW9a3PxE — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 1, 2025

