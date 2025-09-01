Dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski. Jest potwierdzenie

Piłka nożna

Kilka dni temu Jerzy Brzęczek powołał kadrę na mecze reprezentacji Polski U-21. W poniedziałek wezwanie otrzymał jeszcze jeden z piłkarzy.

Dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski. Jest potwierdzenie
fot. Cyfrasport

Przed Biało-Czerwonymi spotkania eliminacji mistrzostw Europy - z Macedonią Północną (5 września) oraz Armenią (9 września).

 

ZOBACZ TAKŻE: Dopiero zaczął, a już skończył! Erik ten Hag zwolniony z Bayeru Leverkusen już po drugiej kolejce

 

W zeszły piątek Brzęczek ogłosił kadrę, w której znaleźli się m.in. Maxi Oyedele, Antoni Kozubal, Oskar Pietuszewski czy Kacper Duda. W poniedziałek selekcjoner dowołał jeszcze jednego piłkarza.

 

Chodzi o bramkarz ŁKS Łódź Aleksandra Bobka, który pojawi się na zgrupowaniu przed wcześniej wspomnianymi meczami.

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hibernian FC - Legia Warszawa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 