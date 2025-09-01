„Ta decyzja nie była dla niej łatwa i bardzo trudno było ją podjąć, jednak ostatnie tygodnie pokazały, że w takiej konfiguracji zbudowanie nowego zespołu, który będzie odnosił sukcesy, może być niemożliwe. Głęboko wierzymy w jakość naszego zespołu i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby postawić kolejne kroki w rozwoju” - tłumaczył dyrektor sportowy Bayeru Simon Rolfes, cytowany w oświadczeniu klubu.

Po dwóch seriach spotkań Bundesligi ekipa z Leverkusen, która w dwóch poprzednich sezonach była mistrzem i wicemistrzem kraju, z jednym punktem plasuje się na 12. miejscu tabeli. Prowadzi Bayern Monachium przed Eintrachtem Frankfurt i FC Koeln - wszyscy po sześć.

Na inaugurację rozgrywek „Aptekarze” ulegli TSG Hoffenheim 1:2, a w sobotę zremisowali z Werderem Brema 3:3, choć prowadzili już 3:1. Po tym drugim spotkaniu trener spotkał się z krytyką zawodników, a zwłaszcza kapitana Roberta Andricha, który powiedział, że „każdy grał dla siebie, a brak było jakiegoś planu i strategii”.

55-letni ten Hag opiekował się wcześniej Ajaxem Amsterdam i Manchesterem United. Latem trafił do Bayeru, który w tym samym czasie opuścili podstawowi wcześniej zawodnicy, jak Florian Wirtz, Jonathan Tah, Granit Xhaka czy Jeremie Frimpong.

Kolejne spotkanie drużyna z Leverkusen rozegra 12 września u siebie z Eintrachtem Frankfurt.

MS, PAP