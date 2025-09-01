Kiedy Aleksander Śliwka wróci do gry? Siatkarz rzucił nowe światło na swoją kontuzję
Aleksander Śliwka jest jednym z nieobecnych w kadrze Nikoli Grbicia na zbliżające się mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach. Przyjmujący od dłuższego czasu zmaga się z poważnym urazem. W poniedziałek podzielił się z fanami nagraniem, z którego można się dowiedzieć, jak wygląda jego powrót do zdrowia.
Aleksander Śliwka mierzy się obecnie z poważną kontuzją, która praktycznie wykluczyła go z gry w tym sezonie reprezentacyjnym. Przyjmujący doznał urazu stopy przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku. Polski siatkarz kontuzji nabawił się podczas treningu, o czym w połowie lipca poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej.
ZOBACZ TAKŻE: Leon i Grbić podsumowali Memoriał Wagnera. "Nie wydarzyło się nic, czego byśmy się nie spodziewali"
20-latek od tego czasu nie pojawił się na parkiecie w którymkolwiek z meczów reprezentacji. Kibice nie zobaczą go również podczas tegorocznych mistrzostw świata.
W poniedziałek 1 września Śliwka podzielił się z fanami pewnym nagraniem. Widać na nim, jak boso przechadza się na bieżni.
"Uczymy się chodzić od nowa" - podpisał filmik Śliwka.
Śliwka to wicemistrz olimpijski (2024), mistrz świata (2018), mistrz Europy (2023) oraz dwukrotny zwycięzca Ligi Narodów. Trzykrotnie triumfował także w Lidze Mistrzów (2021-2023) w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.
Mistrzostwa świata na Filipinach odbędą się w dniach 12-28 września.Przejdź na Polsatsport.pl