Kiedy Aleksander Śliwka wróci do gry? Siatkarz rzucił nowe światło na swoją kontuzję

Siatkówka

Aleksander Śliwka jest jednym z nieobecnych w kadrze Nikoli Grbicia na zbliżające się mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach. Przyjmujący od dłuższego czasu zmaga się z poważnym urazem. W poniedziałek podzielił się z fanami nagraniem, z którego można się dowiedzieć, jak wygląda jego powrót do zdrowia.

Kiedy Aleksander Śliwka wróci do gry? Siatkarz rzucił nowe światło na swoją kontuzję
fot. PAP, Instagram
Aleksander Śliwka zabrał głos ws. swojego powrotu do zdrowia.

Aleksander Śliwka mierzy się obecnie z poważną kontuzją, która praktycznie wykluczyła go z gry w tym sezonie reprezentacyjnym. Przyjmujący doznał urazu stopy przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku. Polski siatkarz kontuzji nabawił się podczas treningu, o czym w połowie lipca poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej. 

 

20-latek od tego czasu nie pojawił się na parkiecie w którymkolwiek z meczów reprezentacji. Kibice nie zobaczą go również podczas tegorocznych mistrzostw świata. 

 

W poniedziałek 1 września Śliwka podzielił się z fanami pewnym nagraniem. Widać na nim, jak boso przechadza się na bieżni.

 

"Uczymy się chodzić od nowa" - podpisał filmik Śliwka. 

 

 

Śliwka to wicemistrz olimpijski (2024), mistrz świata (2018), mistrz Europy (2023) oraz dwukrotny zwycięzca Ligi Narodów. Trzykrotnie triumfował także w Lidze Mistrzów (2021-2023) w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. 

 

Mistrzostwa świata na Filipinach odbędą się w dniach 12-28 września.

KP, Polsat Sport
ALEKSANDER ŚLIWKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
