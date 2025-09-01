Kiwior zmienił klub. Dołączył do innego reprezentanta Polski
Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Kiwior został w poniedziałek wieczorem zawodnikiem FC Porto - ogłosił klub z Portugalii.
Polak, który w niedzielę przybył do Porto, w poniedziałek przed południem przeszedł badania lekarskie. Do klubu trafi na zasadzie wypożyczenia z obowiązkowym wykupem w przyszłym sezonie. Transfer ma się zamknąć w okolicach 25 milionów euro.
Tym samym Kiwior dołączy do innego reprezentanta Polski. W letnim okienku transferowym do FC Porto przeniósł się również Jan Bednarek.
Po czterech kolejkach ligi portugalskiej FC Porto zajmuje pierwsze miejsce, mając na koncie komplet 12 punktów.
