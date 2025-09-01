Kolejne mecze Eurobasketu za nami
Koszykarze Litwy pokonali w Tampere Finlandię 81:78 w obecności 12 900 kibiców w 4. kolejce gr. B mistrzostw Europy, czym zapewnili sobie udział w 1/8 finału. Zwycięstwo okupione zostało urazem jednego z liderów Rokasa Jokubaitisa. Litwini zatrzymany został gwiazdor gospodarzy Lauri Markkanen.
Finlandia przegrała pierwszy raz w turnieju, a superstrzelec Utah Jazz uzyskał tylko 19 pkt, dodając 11 zbiórek i sześć asyst. Litwini mieli dwóch bohaterów - Jokubaitusa - 16 pkt i dziewięć asyst oraz Azuolasa Tubelisa. 23-latek z Żalgirisu Kowno uzyskał double-double - 12 pkt i 11 zbiórek i tym samym został trzecim koszykarzem Litwy w XXI wieku, który w ME uzyskał dwucyfrowe statystyki w dwóch elementach gry, po Linasie Kleizie i Jonasie Valanciunasie.
W grupie A wicemistrz świata Serbia pokonała gładko 82:60 Czechy. Liderzy ekipy z Bałkanów, w tym Nikola Jokic (Denver Nuggets), odpoczywali, a najlepsi tego dnia byli zmiennicy - Aleksa Avramovic - 14 pkt i osiem asyst, a Nikola Milutinov 12 pkt i siedem zbiórek.
Mistrzowie globu Niemcy zdeklasowali Brytyjczyków, wygrywając 120:57 i jako jedyni mają komplet zwycięstw w grupie B. Tristan da Silva, pozostający bez kontraktu na nowy sezon, uzyskał 25 pkt, a Franz Wagner z Orlando Magic miał double-double - 18 pkt i 10 asyst.
W środę odbędzie się 4. kolejka meczów w grupach C i D. W katowickim Spodku niepokonana Polska zagra o godz. 20.30 z Francją, wicemistrzem olimpijskim i Starego Kontynentu.
Wyniki 4. kolejki w grupach A i B mistrzostw Europy:
grupa A (Ryga)
Estonia - Turcja 64:84 (13:25, 14:21, 22:19, 15:19)
Portugalia - Łotwa 62:78 (21:23, 7:27, 15:15, 19:13)
Serbia - Czechy 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17)
Tabela (punkty, mecze, zwycięstwa, porażki, małe punkty)
1. Turcja 8 4 4 0 364:269
2. Serbia 8 4 4 0 344:273
3. Łotwa 6 4 2 2 303:309
4. Estonia 5 4 1 3 287:329
5. Portugalia 5 4 1 3 247:303
6. Czechy 4 4 0 4 263:325
grupa B (Tampere)
Tabela
1. Niemcy 8 4 4 0 438:304
2. Litwa 7 4 3 1 357:322
3. Finlandia 7 4 3 1 365:315
4. Czarnogóra 5 4 1 3 295:366
5. Szwecja 4 3 1 3 332:344
6. W. Brytania 4 4 0 4 265:401