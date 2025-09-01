Kolejne mecze Eurobasketu za nami

Finlandia przegrała pierwszy raz w turnieju, a superstrzelec Utah Jazz uzyskał tylko 19 pkt, dodając 11 zbiórek i sześć asyst. Litwini mieli dwóch bohaterów - Jokubaitusa - 16 pkt i dziewięć asyst oraz Azuolasa Tubelisa. 23-latek z Żalgirisu Kowno uzyskał double-double - 12 pkt i 11 zbiórek i tym samym został trzecim koszykarzem Litwy w XXI wieku, który w ME uzyskał dwucyfrowe statystyki w dwóch elementach gry, po Linasie Kleizie i Jonasie Valanciunasie.

W grupie A wicemistrz świata Serbia pokonała gładko 82:60 Czechy. Liderzy ekipy z Bałkanów, w tym Nikola Jokic (Denver Nuggets), odpoczywali, a najlepsi tego dnia byli zmiennicy - Aleksa Avramovic - 14 pkt i osiem asyst, a Nikola Milutinov 12 pkt i siedem zbiórek.

Mistrzowie globu Niemcy zdeklasowali Brytyjczyków, wygrywając 120:57 i jako jedyni mają komplet zwycięstw w grupie B. Tristan da Silva, pozostający bez kontraktu na nowy sezon, uzyskał 25 pkt, a Franz Wagner z Orlando Magic miał double-double - 18 pkt i 10 asyst.

W środę odbędzie się 4. kolejka meczów w grupach C i D. W katowickim Spodku niepokonana Polska zagra o godz. 20.30 z Francją, wicemistrzem olimpijskim i Starego Kontynentu.

Wyniki 4. kolejki w grupach A i B mistrzostw Europy:

grupa A (Ryga)



Estonia - Turcja 64:84 (13:25, 14:21, 22:19, 15:19)

Portugalia - Łotwa 62:78 (21:23, 7:27, 15:15, 19:13)

Serbia - Czechy 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17)

Tabela (punkty, mecze, zwycięstwa, porażki, małe punkty)



1. Turcja 8 4 4 0 364:269

2. Serbia 8 4 4 0 344:273

3. Łotwa 6 4 2 2 303:309

4. Estonia 5 4 1 3 287:329

5. Portugalia 5 4 1 3 247:303

6. Czechy 4 4 0 4 263:325

grupa B (Tampere)

Tabela



1. Niemcy 8 4 4 0 438:304

2. Litwa 7 4 3 1 357:322

3. Finlandia 7 4 3 1 365:315

4. Czarnogóra 5 4 1 3 295:366

5. Szwecja 4 3 1 3 332:344

6. W. Brytania 4 4 0 4 265:401