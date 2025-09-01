Nowy piłkarz w Legii Warszawa. Prosto z Bundesligi

Piłka nożna

Były piłkarz młodzieżowej reprezentacji Niemiec Noah Weisshaupt został wypożyczony z SC Freiburg do Legii - poinformował warszawski klub, który dodatkowo zapewnił sobie opcję wykupu niespełna 24-letniego skrzydłowego.

Nowy piłkarz w Legii Warszawa. Prosto z Bundesligi
fot. PAP

Weisshaupt od czasów juniorskich był związany z SC Freiburg, w którego barwach zadebiutował w Bundeslidze jesienią 2021 roku. Do tej pory, jak przypomniano w komunikacie Legii, rozegrał w niemieckiej ekstraklasie 74 mecze, zdobywając dwie bramki i notując osiem asyst.

 

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Kiedy grają Legia, Lech, Jagiellonia i Raków? Terminarz polskich drużyn

 

Skrzydłowy występował również w dwóch edycjach Ligi Europy UEFA, a ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w FC Sankt Pauli, gdzie grał regularnie w rundzie wiosennej.

 

W minioną sobotę Legia poinformowała o sprowadzeniu z Salzburga Kamila Piątkowskiego. 25-letni obrońca reprezentacji Polski podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku.

 

Stołeczny zespół wystąpi jesienią w fazie ligowej Ligi Konferencji.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: FC Barcelona - Rayo Vallecano. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 