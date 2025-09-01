Koszmar znanej tenisistki na US Open! Były chłopak doprowadził ją do łez

Do zdarzenia doszło podczas czwartkowego meczu drugiej rundy US Open pomiędzy Muchovą a Soraną Cristeą. W pewnym momencie w pierwszym secie Czeszka zauważyła na trybunach swojego byłego chłopaka. Zaczęła zachowywać się bardzo emocjonalnie, a w jej oczach pojawiły się łzy. Obserwatorzy podejrzewali, że problemem jest kontuzja.

Czeszka była w stanie kontynuować grę i ostatecznie wygrała w trzech setach. Na pomeczowej konferencji prasowej wyjaśniła, co było przyczyną jej zachowania.

- To nie było związane z tenisem. Nie lubię o tym rozmawiać. Naprzeciwko mojej ławki usiadł mój były chłopak. Czasami pojawia się w miejscach, w których nie powinien. To mnie zaskoczyło. Kazałam mu odejść, nie zrobił tego, ale później poszedł. Trudno mi było się wtedy skupić - powiedziała.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec marzeń Igi Świątek. Tego można było się spodziewać

Warto podkreślić, że Muchova mogła umieścić jego nazwisko na tzw. czarnej liście. Osoby znajdujące się na niej nie mogą pojawić się na meczu danej tenisistki. Coś takiego zostało wprowadzone niedawno ze względu na różne incydenty związane z prześladowaniem lub przeszkadzaniem zawodniczkom w trakcie meczu. Dla ich komfortu psychicznego każda z nich może zgłosić niechcianą osobę na taką listę.

Muchova zdążyła już awansować do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku, w którym o ćwierćfinał powalczy z Martą Kostiuk. Zaznaczyła, że czuje się bezpiecznie. W przeszłości ofiarami prześladowców były m.in. Emma Raducanu, Caroline Garcia czy Iga Świątek.

29-letnia reprezentantka naszych południowych sąsiadów zajmuje 13. miejsce w rankingu WTA. W swojej karierze dotarła do finału French Open w 2023 roku, w którym przegrała z Igą Świątek. To jej najlepszy wynik na turniejach wielkoszlemowych. Na Australian Open dotarła najdalej do półfinału w 2021 roku, podobnie jak na US Open w dwóch ostatnich sezonach. Z kolei na Wimbledonie dwukrotnie docierała do ćwierćfinału.

Polsat Sport