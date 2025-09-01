Łączą ich... skoki narciarskie. Reprezentanci Polski wzięli ślub!

Ceremonia zaślubin prawdopodobnie odbyła się w sierpniu. Informację o małżeństwie można odnaleźć... na stronie FIS. Skoczkini przyjęła bowiem nazwisko męża i już od września będzie startować jako Nicole Konderla-Juroszek.

ZOBACZ TAKŻE: Obrońcy tytułu okazali się zbyt mocni. Porażka polskiego klubu w Lidze Mistrzów

23-latka to trzykrotna mistrzyni Uniwersjady z 2023 roku z Lake Placid. Była także reprezentantką Polski na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

Juroszek z kolei regularnie reprezentuje Polskę w Pucharze Kontynentalnym. W marcu 2025 roku podczas zawodów w Lahti został sklasyfikowany na czwartym miejscu, co było jego najlepszym wynikiem w sezonie.

Obecnie w skokach narciarskich trwa Letnie Grand Prix. Sezon zimowy rozpocznie się 21 listopada w Lillehammer.

KP, Polsat Sport