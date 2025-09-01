Liverpool poprawił swój rekord! Hitowy transfer potwierdzony

Negocjacje między mistrzem Anglii a klubem z Newcastle trwały od kilku tygodni, ale szczęśliwy koniec znalazły w ostatnim dniu letniego okna transferowego na Wyspach Brytyjskich.

25-letni napastnik został najdroższym piłkarzem w historii Premier League. „The Reds” poprawili własny rekord z tego roku, gdyż w lipcu zapłacili Bayerowi Leverkusen 125 milionów euro, bez bonusów, za Niemca Floriana Wirtza.

Isak, który wcześniej występował m.in. w Borussii Dortmund, Willem II Tilburg i Realu Sociedad San Sebastian, w poniedziałek przeszedł testy medyczne w Liverpoolu.

Szwed, który od trzech lat był zawodnikiem Newcastle United, w tym sezonie nie zagrał w żadnym meczu tego zespołu, gdyż nie krył planów przenosin do Liverpoolu. Powoływał się m.in. na obietnice władz klubu, że umożliwią mu zmianę barw, ale te długo mu odmawiały.

W międzyczasie „Sroki” znalazły następcę swojego głównego snajpera - za 90 mln euro z VfB Stuttgart sprowadzono Niemca Nicka Woltemade.

W poprzednim sezonie Isak był wicekrólem strzelców Premier League z dorobkiem 23 goli i odegrał kluczową rolę w awansie Newcastle United do Ligi Mistrzów.

Introducing our new number 9️⃣✨ pic.twitter.com/lm3qRsZh9d — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

PAP