Liverpool poprawił swój rekord! Hitowy transfer potwierdzony
Alexander Isak przeszedł z Newcastle do Liverpoolu za 125 milionów funtów, czyli 146,5 mln euro, co jest rekordowym transferem w Anglii - poinformowały brytyjskie media. W poniedziałek wieczorem Liverpool potwierdził, że podpisał ze szwedzkim piłkarzem „długoletnią umową”.
Negocjacje między mistrzem Anglii a klubem z Newcastle trwały od kilku tygodni, ale szczęśliwy koniec znalazły w ostatnim dniu letniego okna transferowego na Wyspach Brytyjskich.
25-letni napastnik został najdroższym piłkarzem w historii Premier League. „The Reds” poprawili własny rekord z tego roku, gdyż w lipcu zapłacili Bayerowi Leverkusen 125 milionów euro, bez bonusów, za Niemca Floriana Wirtza.
Isak, który wcześniej występował m.in. w Borussii Dortmund, Willem II Tilburg i Realu Sociedad San Sebastian, w poniedziałek przeszedł testy medyczne w Liverpoolu.
Szwed, który od trzech lat był zawodnikiem Newcastle United, w tym sezonie nie zagrał w żadnym meczu tego zespołu, gdyż nie krył planów przenosin do Liverpoolu. Powoływał się m.in. na obietnice władz klubu, że umożliwią mu zmianę barw, ale te długo mu odmawiały.
W międzyczasie „Sroki” znalazły następcę swojego głównego snajpera - za 90 mln euro z VfB Stuttgart sprowadzono Niemca Nicka Woltemade.
W poprzednim sezonie Isak był wicekrólem strzelców Premier League z dorobkiem 23 goli i odegrał kluczową rolę w awansie Newcastle United do Ligi Mistrzów.
