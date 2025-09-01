Mateusz Ponitka i Jordan Loyd wśród gwiazd NBA. Cóż za grono!

Loyd, który od uzyskania na początku sierpnia obywatelstwa Polski rozegrał w drużynie narodowej osiem spotkań i zdobył w nich łącznie 148 punktów, w trzech meczach Eurobasketu ma średnią 28,3 pkt i w zestawieniu najlepszych strzelców ustępuje tylko gwiazdorom ligi NBA: Słoweńcowi Luce Doncicowi (Los Angeles Lakers), Finowi Lauri Markkanenowi (Utah Jazz) i Grekowi Giannisowi Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Dziesiąty w tej klasyfikacji Ponitka, który jest bliski przekroczenia granicy 2000 punktów w reprezentacji (179 spotkań, 1979 pkt), w zestawieniu najlepiej zbierających dzieli szóstą lokatę z Izraelczykiem Denim Avdiją (Portland Trail Blazers), a ustępuje m.in. Serbowi Nikoli Jokicowi (Denver Nuggets) i reprezentantowi Czarnogóry Nikoli Vucevicowi (Chicago Bulls).

Obaj liderzy reprezentacji Polski plasują się także m.in. w czołowych dziesiątkach graczy według wskaźnika efektywności gry oraz minut spędzanych na parkiecie.

Poniedziałek jest dniem przerwy w rywalizacji w grupie D w Katowicach.

Po trzech kolejnych wygranych w Spodku ze Słowenią, Izraelem i Islandią, co reprezentacji biało-czerwonych w mistrzowskim turnieju zdarzyło się pierwszy raz od 1971 roku, Polska jest liderem grupy i już zapewniła sobie awans do fazy pucharowej w Rydze. We wtorek podopieczni trenera Igora Milicica zmierzą się z Francją (godz. 20.30), a na zakończenie rywalizacji zagrają w czwartek z Belgią.

Liderzy klasyfikacji indywidualnych i miejsca najlepszych Polaków – po trzech spotkaniach:

punkty

1. Luka Doncic (Słowenia) 33,0

2. Lauri Markkanen (Finlandia) 32,3

3. Giannis Antetokounmpo (Grecja) 29,0

4. Jordan Loyd (Polska) 28,3

...

10. Mateusz Ponitka (Polska) 19,0

zbiórki

1. Tryggvi Hlinason (Islandia) 11,3

2. Nikola Vucevic (Czarnogóra) 10,7

3. Nikola Jokic (Serbia) 10,0

...

6. Mateusz Ponitka (Polska) 8,7

asysty

1. Luka Doncic (Słowenia) 9,7

2. Rokas Jokubaitis (Litwa) 8,3

3. Alperen Sengun (Turcja) 7,0

...

21. Andrzej Pluta (Polska) 4,3

przechwyty

1. Travante Williams (Portugalia) 4,0

2. Luka Doncic (Słowenia) 3,3

3. Lauri Markkanen (Finlandia) 3,0

Edin Atic (Bośnia i Hercegowina) 3,0

Alessandro Pajola (Włochy) 3,0

...

12. Aleksander Balcerowski (Polska) 1,7

26. Jordan Loyd (Polska) 1,3

Michał Sokołowski (Polska) 1,3

bloki

1. Tryggvi Hlinason (Islandia) 2,7

2. Neemias Queta (Portugalia) 2,3

3. Simon Birgander (Szwecja) 2,0

...

15. Mateusz Ponitka (Polska) 0,7

skuteczność za 2 punkty

1. Kristaps Porzingis (Łotwa) 77,8 proc.

2. Alperen Sengun (Turcja) 77,4

3. Willy Hernangomez (Hiszpania) 77,3

...

14. Mateusz Ponitka (Polska) 60,9

22. Jordan Loyd (Polska) 54,5

skuteczność za 3 punkty

1. Nikola Jovic (Serbia) 83,3 proc

2. Melwin Pantzar (Szwecja) 75,0

Kenan Sipahi (Turcja) 75,0

...

8. Jordan Loyd (Polska) 61,9

17. Mateusz Ponitka (Polska) 53,8

skuteczność rzutów wolnych

1. Sylvain Frncisco (Francja) 100,0 proc.

2. Nikola Jokic (Serbia) 95,0

Elvar Fridriksson (Islandia) 95,0

...

19. Jordan Loyd (Polska) 84,6

39. Mateusz Ponitka (Polska) 66,7

straty

1. Kristaps Porzingis (Łotwa) 5,0

2. Luka Doncic (Słowenia) 4,3

3. Bogdan Bogdanovic (Serbia) 4,0

...

11. Aleksander Balcerowski (Polska) 3,0

22. Jordan Loyd (Polska) 2,7

29. Dominik Olejniczak (Polska) 2,3

Andrzej Pluta (Polska) 2,3

wskaźnik efektywności

1. Luka Doncic (Słowenia) 37,0

2. Lauri Markkanen (Finlandia) 33,7

3. Nikola Jokic (Serbia) 33,3

...

8. Jordan Loyd (Polska) 25,3

10. Mateusz Ponitka (Polska) 23,7

minuty na parkiecie

1. Tryggvi Hlinason (Islandia) 37,5

2. Luka Doncic (Słowenia) 33,8

3. Simone Fontecchio (Włochy) 33,5

...

7. Mateusz Ponitka (Polska) 31,0

10. Jordan Loyd (Polska) 29,7

12. Michał Sokołowski (Polska) 29,0

25. Andrzej Pluta (Polska) 27,6

MS, PAP