Poznaliśmy już trzy pary ćwierćfinałowe, a nas może cieszyć fakt, że w tym gronie nie brakuje reprezentacji Polski, która w 1/8 finału pokonała po tie-breaku Belgię. Podopieczne Stefano Lavariniego o awans do strefy medalowej powalczą z Włoszkami.

Zanim jednak batalia ćwierćfinałowa, czekają nas jeszcze dwa mecze w ramach 1/8 finału, które wyłonią nam ostatnią parę w kolejnej rundzie. I tak oto Stany Zjednoczone zmierzą się z Kanadą, natomiast Turczynki zagrają ze Słowenkami.

Faworytkami w tych spotkaniach są Amerykanki oraz Turczynki, które wygrały swoje grupy. A warto podkreślić, że spośród wszystkich starć 1/8 finału, tylko Francuzkom udało się sprawić niespodziankę i jako niżej rozstawionym pokonać Chiny.

Gdzie obejrzeć USA - Kanada i Turcja - Słowenia?

Transmisja meczu USA - Kanada od godz. 11:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz Polsacie Box Go. Po tym spotkaniu studio, a od godz. 15:15 transmisja meczu Turcja - Słowenia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz Polsacie Box Go. Studio również po zakończeniu tego meczu.

Polsat Sport