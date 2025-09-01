MŚ siatkarek. Gdzie obejrzeć poniedziałkowe mecze? Transmisja TV oraz stream online
Przed nami kolejny dzień zmagań na mistrzostwach świata siatkarek w Tajlandii. W poniedziałek 1 września czekają nas dwa mecze, które zakończą rywalizację w 1/8 finału. O ostatnie dwa miejsca w ćwierćfinale powalczą USA z Kanadą oraz Turcja ze Słowenią. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz Polsacie Box Go.
Poznaliśmy już trzy pary ćwierćfinałowe, a nas może cieszyć fakt, że w tym gronie nie brakuje reprezentacji Polski, która w 1/8 finału pokonała po tie-breaku Belgię. Podopieczne Stefano Lavariniego o awans do strefy medalowej powalczą z Włoszkami.
Zanim jednak batalia ćwierćfinałowa, czekają nas jeszcze dwa mecze w ramach 1/8 finału, które wyłonią nam ostatnią parę w kolejnej rundzie. I tak oto Stany Zjednoczone zmierzą się z Kanadą, natomiast Turczynki zagrają ze Słowenkami.
Faworytkami w tych spotkaniach są Amerykanki oraz Turczynki, które wygrały swoje grupy. A warto podkreślić, że spośród wszystkich starć 1/8 finału, tylko Francuzkom udało się sprawić niespodziankę i jako niżej rozstawionym pokonać Chiny.
Gdzie obejrzeć USA - Kanada i Turcja - Słowenia?
Transmisja meczu USA - Kanada od godz. 11:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz Polsacie Box Go. Po tym spotkaniu studio, a od godz. 15:15 transmisja meczu Turcja - Słowenia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz Polsacie Box Go. Studio również po zakończeniu tego meczu.